وليد معاذ يحذر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا: دي بروين ودوكو الأخطر

أكد وليد معاذ، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر قدم أداء مميز أمام البرازيل، مشددا على أن ودية السامبا أفادت الفراعنة من الناحية الفنية.

وقال معاذ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: " منتخب مصر سيعاني من الرطوبة في الطقس، والجالية المصرية ستكون متواجدة بالكامل في مواجهة الفراعنة وبلجيكا والأجواء في أمريكا مميزة بمناسبة كأس العالم".

وأضاف: " منتخب بلجيكا يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، دوكو ودي بروين الأخطر والمنتخب البلجيكي يتميز بالقوة البدنية والسرعة في التحركات وبكل تأكيد ستكون البداية مهمة لمنتخب مصر في كأس العالم".