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مرسيدس AMG G 63 تظهر في أحدث تعديل.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس AMG G 63 تظهر في أحدث تعديل.. صور

مرسيدس AMG G 63
مرسيدس AMG G 63
صبري طلبه

تتجه شركات التعديل في الفترة الأخيرة إلى تقديم مستويات أعمق من التخصيص لا تقتصر على الشكل الخارجي فقط، بل تمتد إلى المواد والألوان المستخدمة في تفاصيل الهيكل، إلى جانب الأداء الفني.

وفي هذا الإطار ظهرت مرسيدس AMG G 63 بعد خضوعها لبرنامج جديد من لارتي ديزاين المتخصصة في مجال التعديل، ويعتمد التخصيص الجديد على إعادة تشكيل عناصر ألياف الكربون وإتاحة خيارات لونية غير معتادة، لواحدة من أشهر سيارات العلامة الألمانية العريقة.

مرسيدس AMG G 63 

مرسيدس AMG G 63 بتعديلات لارتي ديزاين 

اعتمدت النسخة المعدلة على توليفة لونية تجمع بين الأسود والفيروزي، مستلهمة من ألوان فريق مرسيدس AMG في سباقات الفورمولا 1، ويظهر هذا التوجه بوضوح في أجزاء متعددة من الهيكل الخارجي، حيث لم تعد ألياف الكربون مقتصرة على لونها التقليدي.

أزمة Winner تعيد تشكيل ملامح G 63

أضافت التعديلات طابعًا أكثر حدة لسيارة مرسيدس AMG G 63 ، حيث قدمت تحت حزمة Winner التي تعتمد على إعادة ترقية المصدات الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى غطاء المحرك الذي ظهر بتصميم جديد يدمج بين ألياف الكربون السوداء والعناصر الملونة، إلى جانب أقواس العجلات والجنوط التي قدمت بقياس 23 بوصة، ومكان الاطار البديل، الذي حصل على ترقية بصرية مميزة.

مرسيدس AMG G 63 

محرك مرسيدس AMG G 63 بدون ترقيات 

لم تشمل التعديلات أي تغيير على المنظومة الميكانيكية، حيث احتفظت لارتي ديزاين بمحرك مرسيدس AMG G 63 المعروف، الذي يقدم بمفهوم V8 سعة 4.0 لتر مع شاحن توربيني مزدوج، ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 585 حصانًا، إلى جانب عزم دوران يصل إلى 850 نيوتن متر، وهو ما يضع السيارة ضمن فئة الأداء العالي في سيارات الـ SUV الفاخرة.

تكلفة تعديل مرسيدس AMG G 63

تبدأ أسعار برنامج التعديل الذي تقدمه لارتي ديزاين دون حساب سعر السيارة، من 44,276 يورو، بينما ترتفع التكلفة إلى 89,276 يورو عند اختيار الحزمة الكاملة التي تشمل التخصيص الداخلي والخارجي.

مرسيدس AMG G 63 مرسيدس AMG G 63 لارتي ديزاين تعديل السيارات السيارات المعدلة

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