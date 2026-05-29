بقوة تصل لـ 443 حصانًا.. ماذا تقدم مرسيدس E كلاس الفاخرة؟

تعد مرسيدس E كلاس واحدة من أبرز السيارات السيدان الفاخرة التي حافظت على مكانتها داخل الأسواق العالمية بفضل تنوع الفئات والتجهيزات التي تقدمها.

وتركز السيارة على الجمع بين الأداء القوي ومستوى الراحة المرتفع، إلى جانب التقنيات الحديثة وأنظمة القيادة المتطورة، ما يجعلها من الطرازات التي تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي في الوقت نفسه.

تصميم مرسيدس E كلاس

يبلغ طول السيارة مرسيدس E كلاس نحو 4971 مم، بينما يصل العرض إلى 1904 مم، مع ارتفاع يبلغ 1481 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2961 مم، كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 540 لترًا، وزودت E كلاس بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، وعجلات رياضية بقياس 21 بوصة.

محركات مرسيدس E كلاس

تقدم مرسيدس E كلاس بعدة خيارات فنية، حيث تبدأ بفئة E 200 المزودة بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 204 أحصنة مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام دفع خلفي، بينما تصل السرعة القصوى إلى 240 كيلومترًا في الساعة، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.5 ثانية.

أما فئة E 300 فتحصل على المحرك نفسه مع رفع القوة إلى 255 حصانًا وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، ما يساهم في تحسين الأداء والتسارع الذي يصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.3 ثانية.

وتضم تشكيلة E كلاس أيضًا فئات تعتمد على تقنيات الهايبرد الخفيف، ومنها فئة E 350 التي تأتي بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر مدعوم بنظام MHEV، بقوة إجمالية تبلغ 255 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، مع قدرة على التسارع إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 6.1 ثانية.

وفي الفئات الأعلى، تقدم مرسيدس نسخة E 450 4MATIC التي تعتمد على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر مع نظام هايبرد بالقابس، لتولد السيارة قوة إجمالية تصل إلى 375 حصانًا وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، مع قدرة على الانطلاق من الثبات إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 4.4 ثانية.

نسخة AMG E 53 تقدم أعلى مستويات الأداء

تأتي قمة الأداء في مرسيدس E كلاس من خلال فئة AMG E 53 HYBRID 4MATIC+، التي تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر مدعوم بمنظومة هجينة HEV، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 161 حصانًا.

وتولد السيارة قوة إجمالية تصل إلى 612 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر، كما تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 218 كيلومترًا في الساعة.