قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي
التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2026-2027
دريك يحطم رقم مايكل جاكسون ويواصل السيطرة على قوائم بيلبورد
إلكترونيا.. خطوات ورسوم نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي
ترامب يهدد سلطنة عمان : جاهزون لتدمير أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز
غارة إسرائيلية دامية على غزة.. استهداف قيادات بارزة بحماس وسقوط شهداء ومصابين
النائب عمرو رشاد خلال لقاءه بمحافظ الجيزة: الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية والاستقرار
عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي
تهنئة بالعيد وبحث للعلاقات الثنائية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي قيس سعيد
لأول مرة منذ 1964.. عمدة نيويورك يقاطع مسيرة إسرائيل ويشعل غضب المنظمات اليهودية
عرض قيمته 80 مليون يورو.. برشلونة يحسم صفقة نجم نيوكاسل
ترامب يصعد ضد طهران: لن نسمح بنقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا أو الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أشهر 5 سيارات موديل 2026 في مصر.. بينها سبورتاج وكورولا

سيارات موديل 2026 في مصر
سيارات موديل 2026 في مصر
صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الشهيرة، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم، بين الرياضية والهاتشباك، وفئة السيدان.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أشهر 5 سيارات موديل 2026 في مصر.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تضم كيا سبورتاج محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، وبسعر يتراوح بين 1,799,900 و 2,374,900 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتبدأ أسعار السيارة من 1,280,000 إلى 1,630,000 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تعتمد السيارة نيسان سنترا فنيًا على محرك 1600 سي سي 4 سلندر، يستطيع إنتاج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداءCVT "دفع أمامي"، وتقدم السيارة بسعر 1,020,000 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تأتي السيارة شيري تيجو 7 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 1,000,000 إلى 1,070,000 جنيه.

هيونداي إلنترا 

هيونداي إلنترا 

دعمت السيارة هيونداي إلنترا ADبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتمتلك السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبسعر يتراوح بين 999,000 و 1,215,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر 2026 أشهر السيارات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

محمد صلاح

مرموش في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية روسيا

محمد صلاح

رسالة وداع مؤثرة من مشجعة ليفربول إلى محمد صلاح

ترشيحاتنا

أرشيفية

واشنطن تلوح باختراق قريب في مفاوضات إيران النووية وسط تشدد في العقوبات

أرشيفية

ترامب: لا اتفاق مع إيران حتى الآن.. ومواقف طهران غير مرضية لواشنطن

أرشيفية

حروب الاستنزاف تربك واشنطن.. تقرير أمريكي يكشف تآكل ترسانة الصواريخ وقلقاً متصاعداً من الصين

بالصور

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد