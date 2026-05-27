أشهر 5 سيارات موديل 2026 في مصر.. بينها سبورتاج وكورولا

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الشهيرة، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم، بين الرياضية والهاتشباك، وفئة السيدان.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أشهر 5 سيارات موديل 2026 في مصر.

كيا سبورتاج

تضم كيا سبورتاج محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، وبسعر يتراوح بين 1,799,900 و 2,374,900 جنيه.

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتبدأ أسعار السيارة من 1,280,000 إلى 1,630,000 جنيه.

نيسان سنترا

تعتمد السيارة نيسان سنترا فنيًا على محرك 1600 سي سي 4 سلندر، يستطيع إنتاج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداءCVT "دفع أمامي"، وتقدم السيارة بسعر 1,020,000 جنيه.

شيري تيجو 7

تأتي السيارة شيري تيجو 7 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 1,000,000 إلى 1,070,000 جنيه.

هيونداي إلنترا

دعمت السيارة هيونداي إلنترا ADبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتمتلك السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبسعر يتراوح بين 999,000 و 1,215,000 جنيه.