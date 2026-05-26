الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تصل لـ 430 حصانًا .. ماذا قدمت مازيراتي جيبلي الفاخرة؟

صبري طلبه

تعد مازيراتي جيبلي واحدة من أبرز السيارات التي قدمتها Maserati  ضمن فئة السيدان الفاخرة، حيث ارتبط اسم جيبلي بتاريخ طويل من الإصدارات التي جمعت بين الطابع الرياضي والتجهيزات الراقية.

وخلال السنوات الماضية، قدمت الشركة الإيطالية أكثر من نسخة من هذا الطراز مع اختلافات واضحة في الأداء والتقنيات، ما جعل السيارة تعزز من حضورها ضمن فئة السيدان متوسطة الحجم ذات الطابع الرياضي.

مازيراتي جيبلي والقدرات الفنية 

اعتمدت مازيراتي جيبلي على عدة خيارات من المحركات بداية من النسخ الهجينة وحتى الفئات عالية الأداء، وتأتي فئة GT Hybrid بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، مدعومًا بنظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت، لتنتج السيارة قوة تصل إلى 330 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات مع نظام دفع خلفي، ما يمنح السيارة قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 255 كيلومترًا في الساعة.

وضمن الفئات التي ركزت على الأداء الرياضي دون الابتعاد عن الاستخدام العملي، جاءت نسخة Modena S بمحرك V6 توين تيربو سعة 3.0 لتر يولد قوة تصل إلى 430 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 580 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتستطيع هذه الفئة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثانية، مع تسجيل سرعة قصوى تصل إلى 286 كيلومترًا في الساعة، وبنظام الدفع الخلفي للعجلات.

نسخة Trofeo تتصدر الأداء داخل عائلة جيبلي

قدمت مازيراتي أيضًا الفئة الأعلى أداءً ضمن عائلة جيبلي، وهي Trofeo إلى جانب إصدار 334 Ultima، حيث تعتمد هذه النسخ على محرك V8 توين تيربو سعة 3.8 لتر بقوة تصل إلى 580 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 730 نيوتن متر.

وتحقق السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 326 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يضعها ضمن أسرع سيارات السيدان التي قدمتها العلامة الإيطالية، وتعتمد هذه النسخة كذلك على نظام دفع خلفي مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

نسخة Modena والأداء المتوازن

قدمت مازيراتي نسخة Modena بمحرك V6 توين تيربو سعة 3.0 لتر يولد 350 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، وتحقق السيارة تسارعًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 267 كيلومترًا في الساعة.

تصميم مازيراتي جيبلي

تنتمي مازيراتي جيبلي إلى فئة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، ويظهر ذلك من خلال أبعادها الخارجية التي تشمل طولًا يبلغ 4,971 مم، مع عرض يصل إلى 1,945 مم وارتفاع يبلغ 1,461 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,998 مم.

بينما حصلت السيارة على مصابيح أمامية بتقنية ليد ماتريكس مع إضاءة نهارية ومصابيح خلفية بتقنية LED، كما زودت بجنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

