ضياء السيد: حمزة عبدالكريم سيستفيد من صلاح ومرموش في المنتخب

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن استبعاد بعض اللاعبين من قائمة المنتخب أمر طبيعي ويحدث في جميع المنتخبات، موضحًا أن القرار النهائي دائمًا يعود إلى قناعات المدير الفني ووفرة اللاعبين في بعض المراكز.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "استبعاد اللاعبين شيء وارد في المنتخبات، ودائمًا بيكون فيه اختلافات حول لاعب أو أكثر، لكن ده بيرجع لقناعات المدرب ووفرة اللاعبين في بعض المراكز".

وأضاف: "مصطفى محمد هو المهاجم الوحيد الموجود بشكل دائم في منتخب مصر منذ 7 سنوات، وكان متواجدًا باستمرار، والجدل الحالي لأن البعض يرى أنه أفضل من بعض اللاعبين المنضمين".

وتابع: "حسام حسن لا يعتمد على مهاجم صريح، ويعتمد بشكل أكبر على عمر مرموش، وأعتقد أن مصطفى محمد بيزعل بسبب مشاركته لدقائق قليلة".

وأشار إلى أهمية وجود اللاعب في بعض المباريات، قائلًا: "أرى أن مصطفى محمد كان سيفيد منتخب مصر في كأس العالم ببعض الأوقات، خاصة في المباريات التي تحتاج إلى كثافة هجومية كبيرة".

وواصل: "مصطفى محمد يمتلك خبرات أكبر من أقطاي عبدالله وحمزة عبدالكريم، ولو أنا مكان حسام حسن كنت هضمه للمنتخب".

كما أشاد بضم اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم، قائلًا: "ضم حمزة عبدالكريم شيء جيد، وسيفيده كثيرًا، خاصة أنه سيقضي فترة مع محمد صلاح وعمر مرموش، وسيتعلم من عقليتهما الاحترافية".

وعن الأنباء المتداولة بشأن تفكير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في إيجاد خطوة تسمح بمشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، قال: "مفيش سابقة حصلت قبل كده، لكن ياريت ده يحصل، وأتمنى ذلك، ولكني أراه أمرًا صعبًا".