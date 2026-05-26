مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 - 5 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 مجموعة من المباريات المهمة على المستويين الودي والرسمي، حيث تتجه الأنظار إلى لقاء سانت إيتيان ونيس في ملحق الهبوط بالدوري الفرنسي، إلى جانب عدد من المواجهات الدولية الودية التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات للاستحقاقات المقبلة.

المغرب في اختبار ودي أمام بوروندي

يخوض منتخب المغرب مواجهة ودية قوية أمام منتخب بوروندي في السابعة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الجهاز الفني لأسود الأطلس إلى تجربة عدد من العناصر الجديدة والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المنافسات الرسمية المقبلة.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أن المنتخب المغربي يواصل الحفاظ على مستواه المميز خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح من أبرز المنتخبات الأفريقية والعربية على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن يمنح المدير الفني الفرصة لبعض الوجوه الشابة إلى جانب العناصر الأساسية لتحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء.

نيجيريا تواجه زيمبابوي في لقاء ودي

وفي إطار المباريات الودية أيضًا، يلتقي منتخب نيجيريا مع منتخب زيمبابوي في تمام التاسعة والنصف مساءً، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب النيجيري إلى مواصلة التحضير بقوة للبطولات المقبلة، خاصة في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين.

سانت إيتيان يصطدم بنيس في ملحق الهبوط

وفي فرنسا، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين سانت إيتيان ونيس ضمن منافسات ملحق الهبوط بالدوري الفرنسي، والتي تقام في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية في صراع البقاء، خاصة مع الضغط الجماهيري الكبير والأهمية التاريخية للمواجهة. ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، وسط ترقب واسع من عشاق الكرة الفرنسية.