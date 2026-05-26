مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بتحقيق ظهور مميز في النسخة التاريخية التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، حيث تقام المباراة في مدينة سياتل الأمريكية في تمام الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، الموافق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثم يلتقي الفراعنة مع منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو بمدينة فانكوفر الكندية، في مواجهة تنطلق في التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق الرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو بمدينة سياتل، في تمام الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويأمل منتخب مصر في تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات المجموعة السابعة، من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية وكتابة تاريخ جديد في مشاركاته بكأس العالم.