طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

تعد الكرشة والفشة من أشهى الأكلات التى يحب المصريين تناولها خاصة فى احتفالات عيد الأضحى المبارك ولكن هناك مجموعة من الأسرار التى لايتقنها إلا بائعي حلويات المدبح فى السيدة زينب.

نعرض لكم طريقة عمل الكرشة والفشة بنكهة مطاعم السيدة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

فشة وكرشة مسلوقين

زيت

بصل

ثوم

كرات

كرفس

زعتر

روزماري

فلفل حار

بقدونس

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود

بهارات

جوزة الطيب

طريقة عمل الكرشة والفشة

ضعي الفشة والكرشة في حلة بها ماء مغلي على النار حتى يتم النضج ثم صفيهما.

ضع طاسة بها زيت على النار واتركيها حتى تسخن ثم ضعي البصل والزعتر والثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات.

أضيفي الفلفل الحار ثم قطعي الفشة والكرشة وحمريهما فى الطاسة وزيني الطبق بالبقدونس ثم يقدم ساخنا وبالهنا والشفا.