أسامة كمال: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يدعم توسع الاستكشافات البترولية

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يعكس حالة من الارتياح لديهم ويعزز مستوى الثقة في الإدارة المصرية.

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الشركاء الأجانب يحصلون على مستحقاتهم مقابل عمليات الاستكشاف والاكتشافات البترولية التي يشاركون في تنفيذها داخل مصر.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الاكتشافات الواعدة في قطاع البترول، ما يفتح المجال أمام مزيد من التوقعات الإيجابية بشأن استمرار النمو في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.