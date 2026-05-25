البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية.. صور

نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحري المشترك “مدافع الإسكندرية” بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية وقوات العمليات الخاصة البريطانية، والذي استمر لعدة أيام في قاعدة الإسكندرية البحرية بنطاق الأسطول الشمالي، والذي يأتي في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين.

وتضمنت مراحل التدريب، تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية، منها "التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، ونشاط القتال في الأماكن المغلقة، وتحرير الرهائن، والتدريب على الإسعافات الأولية بالميدان، والإخلاء الطبي للمصابين أثناء القتال، وتنفيذ الرماية التكتيكية بالذخيرة الحية، والتي أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب لكلا الجانبين من جاهزية وإحترافية فى تنفيذ المهام المكلفين بهاط

حضر ختام فعاليات التدريب عدد من قادة القوات البحرية لكلا الجانبين.