عودة إنستا باي للعمل بكامل كفاءته | بعد أعطال مؤقتة

عاد تطبيق «إنستاباي» للعمل بصورة طبيعية ومستقرة، بعد تعرض عدد من المستخدمين خلال الساعات الماضية لبعض الأعطال التقنية التي أثرت على خدمات الاستعلام عن الرصيد وتحويل الأموال.

ورصد مستخدمون للتطبيق صعوبة مؤقتة في تنفيذ بعض المعاملات المالية، إلى جانب تأخر أو تعذر الاستعلام عن الأرصدة عبر التطبيق، ما أثار تساؤلات بشأن كفاءة الخدمة واستمرارية عمليات التحويل اللحظية.

خدمات إنستاباي

وفي المقابل، عادت خدمات «إنستاباي» للعمل بشكل طبيعي، مع استقرار عمليات تحويل الأموال والاستعلام عن الرصيد دون مشكلات تقنية تُذكر، بحسب ما أكده مستخدمون عقب انتهاء العطل.

ويُعد تطبيق «إنستاباي» من أبرز أدوات الدفع والتحويل الإلكتروني في مصر، إذ يتيح تنفيذ التحويلات المالية اللحظيًا بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية على مدار الساعة، وهو ما يجعل أي توقف أو بطء مؤقت في الخدمة محل متابعة واسعة من المستخدمين.

وتأتي عودة التطبيق للعمل بكفاءة بعد فترة قصيرة من الاضطرابات الفنية، بما يعزز استقرار الخدمات الرقمية ويضمن استمرار المعاملات المالية الإلكترونية بصورة سلسة للمستخدمين.