الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد مشاركته في الكونفدرالية.. هل يتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية؟

أحمد أيمن

تزايدت خلال الأيام الأخيرة تساؤلات جماهير الأهلي بشأن فرص الفريق في الظهور ببطولة كأس العالم للأندية خلال النسختين المقبلتين، خاصة بعد غيابه عن منافسات دوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة التي تمنح بطلها بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال العالمي للأندية. 

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري برصيد 53 نقطة، خلف بيراميدز الوصيف بـ54 نقطة، بينما الزمالك يحتل الصدارة برصيد 56 نقطة.

مشاركة الأهلي في الكونفدرالية 

وفقا لترتيب جدول الدوري المصري، يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا باعتبارهما صاحبا المركزين الأول والثاني، على أن يشارك الأهلي فى الكونفدرالية.

ويعود المارد الأحمر للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب 12 عامًا، حيث سبق وتُوج بلقب الكونفدرالية موسم 2013-14، على حساب سيوي سبور الإيفواري.

وتشهد النسخة القادمة من الكونفدرالية، منافسات قوية، حيث يشارك فيها كل من الصفاقسي التونسي، الرجاء المغربي، الوداد المغربي، شباب بلوزداد الجزائري، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري، الملعب المالي، وأول أغسطس الأنجولي.

هل يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية؟

بالحديث عن إمكانية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، أوضح الإعلامي أحمد شوبير، أن موقف الأهلي يبدو معقدًا في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الفريق لا يمتلك فرصة مباشرة للمشاركة في البطولة خلال النسختين القادمتين بسبب عدم تواجده في دوري أبطال أفريقيا، ما يحرمه من إمكانية المنافسة على اللقب القاري المؤهل لكأس العالم للأندية. 

وأشار شوبير في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الحديث عن حظوظ الأهلي لا يرتبط بالتكهنات بقدر ما يستند إلى اللوائح الحالية، موضحًا أن المشاركة في البطولة تعتمد بالأساس على التتويج بالبطولات القارية، بينما يبقى التصنيف القاري خيارًا احتياطيًا لا يتم اللجوء إليه إلا في ظروف محددة. 

وأضاف أن البعض يراهن على التصنيف القاري لإنقاذ فرص الأهلي، إلا أن هذا الأمر لا يُفعّل بشكل تلقائي، إذ يتم الاعتماد عليه فقط عندما ينجح نادٍ واحد في الفوز بأكثر من لقب قاري خلال دورة تمتد لأربع سنوات. 

وفي هذه الحالة يتم منح بعض المقاعد وفقًا لترتيب الأندية في التصنيف القاري المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 

وكشف شوبير أن الأهلي شهد تراجعًا نسبيًا في ترتيبه القاري خلال الفترة الأخيرة، في ظل ابتعاده عن المنافسات الأفريقية هذا الموسم، بينما تتصدر أندية أخرى المشهد. 

ما تصنيف الأهلي الحالي؟

وفقًا للتصنيف الحالي، يأتي صنداونز في الصدارة برصيد 62 نقطة، يليه بيراميدز بـ59 نقطة بعدما ضمن التأهل بصفته بطل النسخة الماضية، ثم الجيش الملكي المغربي بـ48 نقطة، والترجي الرياضي التونسي بـ44 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز التالي برصيد 43 نقطة.

ورغم صعوبة الموقف الحالي، فإن فرص الأهلي لم تُغلق نهائيًا، إذ قد تتغير الحسابات خلال الموسمين المقبلين تبعًا لنتائج البطولات القارية وهوية الأندية المتوجة بالألقاب. 

لكن المؤكد حتى الآن أن الفريق بحاجة إلى مجموعة من السيناريوهات المعقدة إذا أراد العودة إلى سباق التأهل لكأس العالم للأندية عبر بوابة التصنيف، في ظل غيابه عن الطريق المباشر المتمثل في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

