الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أيام توروب معدودة.. تعرف على مسيرة المدرب الدنماركي مع الأهلي

ييس توروب
عبدالحكيم أبو علم

باتت أيام الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي معدودة داخل القلعة الحمراء، رغم وجود خلافات على بنود التعاقد، خاصةً في ظل القناعة الفنية بأنه أحد أسباب تراجع أداء الفريق.

وكان قد وصل توروب إلى القاهرة مع آمال كبيرة بتغيير شكل الفريق عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو ولكن الحال تبدل تماماً بعد فترة.

بداية جيدة

دخل توروب مهمته بثقة كبيرة مستندًا إلى خبراته الأوروبية وسيرته التدريبية المميزة، ونجح سريعًا في فرض بصمته على الفريق، سواء من خلال تطوير بعض الجوانب التكتيكية أو منح الفرصة لعدد من العناصر الشابة. وجاء التتويج بكأس السوبر المصري ليمنح المدرب الدنماركي دفعة قوية ويعزز قناعة الجماهير بأن الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو موسم استثنائي.

في تلك الفترة ظهر الأهلي بصورة أكثر توازنًا، وحقق نتائج إيجابية متتالية، الأمر الذي رفع سقف الطموحات داخل النادي وجعل الحديث يدور حول قدرة الفريق على حصد أكثر من بطولة خلال الموسم.

نقطة التحول

لكن مع مرور الوقت بدأت المؤشرات السلبية في الظهور تدريجيًا، حيث فقد الفريق كثيرًا من ثباته الفني، وتراجعت فعاليته الهجومية، فيما ظهرت مشكلات واضحة على المستوى الدفاعي. ومع ازدحام جدول المباريات وتزايد الضغوط، لم ينجح توروب في إيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على النسق التصاعدي الذي بدأ به مشواره.

وتحولت بعض المباريات التي كان الأهلي مرشحًا للفوز بها إلى نقاط نزيف مستمرة، الأمر الذي أثر على موقع الفريق في سباق المنافسة محليًا وقاريًا، وأعاد الشكوك بشأن قدرة المدرب على التعامل مع التحديات الكبيرة التي تفرضها طبيعة العمل داخل النادي الأكثر تتويجًا في أفريقيا.

إخفاقات مؤلمة

كانت الضربة الأقوى بخروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، البطولة التي تمثل المعيار الحقيقي لنجاح أي جهاز فني داخل القلعة الحمراء. ولم تتوقف الإخفاقات عند هذا الحد، بل امتدت إلى البطولات المحلية، ليجد الفريق نفسه بعيدًا عن منصات التتويج التي اعتادت الجماهير رؤيته عليها.

ومع كل نتيجة سلبية كانت حدة الانتقادات تتصاعد، خاصة في ظل تراجع الأداء الجماعي وعدم قدرة الفريق على فرض شخصيته في المواجهات الكبرى، لتتحول الضغوط من المدرجات إلى أروقة الإدارة التي بدأت بدورها في مراجعة مستقبل المشروع الفني بالكامل.

أرقام تعكس واقع التجربة

وخلال مشواره مع الأهلي، قاد ييس توروب الفريق في 33 مباراة رسمية، حقق خلالها 15 انتصارًا مقابل 9 تعادلات و9 هزائم، وسجل لاعبوه 43 هدفًا بينما استقبلت شباكه 32 هدفًا. ورغم نجاحه في التتويج بكأس السوبر المصري، فإن الحصيلة النهائية لم ترتقِ إلى حجم التطلعات التي صاحبت التعاقد معه، خصوصًا مع فقدان الفريق فرص المنافسة على عدة بطولات رئيسية.

مشهد النهاية

 رغم انطلاقته الواعدة والوعود التي حملها مشروعه الفني، فإن سلسلة النتائج المتراجعة والإخفاقات القارية والمحلية وضعت تجربته تحت المجهر، لينتهي مشواره باعتباره تجربة لم تحقق ما كان مأمولًا منها داخل نادٍ لا يعترف سوى بالبطولات والنجاحات المستمرة.

وبين لقب منح الجماهير الأمل في بداية الطريق، وخيبات متلاحقة أنهت الحلم سريعًا، يبقى مشوار ييس توروب مع الأهلي نموذجًا لمشروع بدأ واعدًا لكنه لم يملك المقومات الكافية للاستمرار حتى النهاية.

