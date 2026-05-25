طقس وقفة عرفات .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا الموافق وقفة عرفات .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أماتر والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الجديدة 31 18

6 أكتوبر 31 18

بنها 30 18

دمنهور 29 18

وادي النطرون 31 18

كفر الشيخ 29 17

بلطيم 27 17

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 29 18

طنطا 29 17

دمياط 25 17

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 18

العريش 25 17

رفح 25 17

رأس سدر 31 20

نخل 30 16

كاترين 25 12

الطور 31 21

طابا 29 18

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 33 23

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 24 17

السلوم 25 16

سيوة 31 18

رأس غارب 32 20

سفاجا 32 21

مرسى علم 33 24

شلاتين 35 24

حلايب 32 25

أبو رماد 34 24

مرسى حميرة 34 24

أبرق 35 23

جبل علبة 32 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 31 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 19

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 36 23

الأقصر 36 23

أسوان 37 24

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 37 24

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 41 28

المدينة المنورة 43 29

الرياض 42 27

المنامة 34 29

أبوظبي 39 27

الدوحة 41 30

الكويت 42 29

دمشق 29 16

بيروت 23 21

عمان 26 14

القدس 24 15

غزة 24 20

بغداد 37 23

مسقط 38 34

صنعاء 30 14

الخرطوم 43 29

طرابلس 25 18

تونس 28 17

الجزائر 24 14

الرباط 37 17

نواكشوط 29 20

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 23 10

إسطنبول 25 14

إسلام آباد 37 25

نيودلهي 44 29

جاكرتا 33 23

بكين 26 16

كوالالمبور 36 25

طوكيو 28 19

أثينا 29 17

روما 33 16

باريس 33 19

مدريد 33 17

برلين 31 14

لندن 34 15

مونتريال 27 16

موسكو 15 08

نيويورك 26 19

واشنطن 26 19

أديس أبابا 27 13

