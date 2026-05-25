الأرصاد: رياح محملة بالأتربة تضرب هذه المحافظات .. وطقس الأيام القادمة متقلب

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا لخرائط الطقس والأقمار الصناعية، تشير إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ،مائل للحرارة على السواحل الشمالية ،شديد الحرارة على جنوب الصعيد. أما الأجواء ليلاً تكون معتدلة إلى مائلة للبرودة، حيث تكون العظمى على القاهرة 31 درجة خلال فترات النهار.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدٍ الثلاثاء 26 مايو وحتى السبت 30 مايو 2026؛ حيث كشفت الخرائط الجوية عن استمرار الأجواء الربيعية المستقرة نهاراً مع تكون بعض الظواهر المؤثرة صباحاً ومساءً.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون حاراً على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويشتد ليكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، فيما يتحول الطقس ليلاً إلى معتدل ومائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد الطقس استمرار نشاط الرياح على فترات متتقطع على أغلب أنحاء الجمهورية طوال الفترة المعلنة، مما يضفي أجواءً لطيفة خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الأسبوع:



القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 30 إلى 32 درجة مئوية، والصغرى تسجل 19 إلى 20 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 24 إلى 27 درجة مئوية، والصغرى تسجل 18 إلى 19 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 32 إلى 34 درجة مئوية، والصغرى تسجل 18 إلى 20 درجة.

جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 37 إلى 38 درجة مئوية، والصغرى تسجل 24 إلى 25 درجة.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة متابعة النشرات والتحديثات اليومية الصادرة عنها بانتظام، نظراً للتغيرات السريعة والحادة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الربيع.