رسميا.. أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري يخسر لقب الدوري الليبي

تبددت آمال المدرب المصري حسام البدري في الحفاظ على لقب الدوري الليبي الممتاز مع فريقه الأهلي طرابلس، بعد التعادل السلبي أمام السويحلي في الجولة الخامسة من مرحلة “سداسي التتويج”.

وجاء هذا التعادل ليُجمد رصيد الأهلي طرابلس عند 11 نقطة في المركز الثاني، خلف السويحلي الذي انفرد بالصدارة برصيد 13 نقطة، ليقترب خطوة كبيرة من حسم اللقب.

ولم تكن الخسارة معنوية على الأهلي طرابلس فقط، بل امتدت لتشمل أيضًا الاتحاد بقيادة المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، الذي ودع بدوره سباق المنافسة بعد تجمد رصيده عند 8 نقاط، ليخرج قطبا الكرة الليبية التاريخيان من حسابات التتويج.

ومع نهاية هذه المرحلة، انحصر الصراع على لقب الدوري الليبي لموسم 2026 بين فريقي السويحلي والنصر، في مواجهة مرتقبة ستحدد هوية البطل بشكل رسمي.

ودخل الأهلي طرابلس بقيادة حسام البدري مباراة السويحلي بحثًا عن الفوز فقط لخطف الصدارة، إلا أن التنظيم الدفاعي القوي للمنافس حال دون تحقيق هدفه، لتنتهي المواجهة دون أهداف وتبقى الأفضلية في يد السويحلي.