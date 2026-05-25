قطع الطريق عليها وشتمها.. ضبط سائق تاكسي تعدى على سيدة بسيناء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قائد سيارة أجرة "تاكسى" حال تخطيه سيارة ملاكى وقطع الطريق أمامها والتعدى بالسب على قائدتها خلال سيرها بأحد الشوارع بشمال سيناء.

وبالفحص تم تحديد المجنى عليها (موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العريش) وبسؤالها أقرت أنه حال سيرها بسيارتها "سارية التراخيص" بأحد الشوارع بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة لاعتراض طريقها والتعدى عليها بالسب لخلافات بينهما حول أولوية المرور.

وتم ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.