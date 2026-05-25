عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ومشاركة البعض الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استهل المجلس اجتماعه بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري الكريم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات.

ووجه الوزير بالإسراع بإجراءات تدويل الجامعات المصرية وتصدير التعليم العالي للخارج، وتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي متابعة تنفيذ هذا التوجيه.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP System) ، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري.

كما وجه الوزير باستمرار مراعاة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في تحديث لوائح البرامج الأكاديمية المختلفة في جميع الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، والاهتمام بمخرجات منظومة التعليم العالي ودورها في تنمية مهارات وجدارات خريجي الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها ومساراتها.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز الشراكات بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الصناعة، ومتابعة احتياجات سوق العمل بشكل مستمر، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل.

ووجه الوزير بضرورة استمرار متابعة انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي بالجامعات والمعاهد، وكذلك الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك

كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بكفاءة عالية، وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مايو، ومن أبرزها افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وعدد من المسؤولين الأفارقة ولفيف من الوزراء والمسؤولين ، بما يؤكد عمق الشراكة بين البلدين ودورهما المشترك في دعم التنمية في القارة الإفريقية، وكذلك تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والابتكار، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر تقدمًا واستدامة بالقارة الإفريقية .

وأشار التقرير إلى عقد الوزير اجتماعًا مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، لبحث سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية، واستعراض آليات توفير التمويل المستدام، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية.

وأضاف التقرير أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة عقد العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين وممثلي الجامعات الأجنبية، ومنها الاجتماع مع وزيرة التعليم والرياضة اليونانية والسفير اليوناني بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر واليونان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الاجتماع مع سفير التشيك في مصر، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والجامعات المصرية ونظيراتها التشيكية.

كما عقد الوزير اجتماعين مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، ورئيسة جامعة بورنموث البريطانية، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال دعم التعليم العابر للحدود، وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج المشتركة، وإتاحة منح درجات علمية مزدوجة.

واستمرارا لجولاته الميدانية، افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية بجامعة الإسكندرية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 632 مليون جنيه، حيث تم افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي، والذي اشتمل على تطوير غرف العمليات وزيادة عدد الأسرة، وتزويد الوحدات بأحدث الأجهزة الطبية، وكذلك افتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، ورفع كفاءة وحدة المبتسرين بمستشفى الشاطبي الجامعي للأطفال.

وأشار التقرير إلى افتتاح وزير التعليم العالي رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو أعمال المؤتمر العام الخامس عشر لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وألقى كلمة جمهورية مصر العربية، حيث تم بالإجماع تجديد رئاسة جمهورية مصر العربية للمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو" لدورة جديدة، استمرارًا للثقة والريادة المصرية في العالم الإسلامي، فضلًا عن المشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"، كما عقد الوزير سلسلة اجتماعات لتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجانب الروسي، وشهدت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، منها عقد الوزير اجتماع مع قيادات جامعة كازان الفيدرالية، والمشاركة في جلسة "التعاون العلمي والتعليمي مع دول العالم الإسلامي" ضمن منتدى كازان الاقتصادي الدولي، والاجتماع مع ممثلي وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، ومؤسسة "روس آتوم"، وجامعة LETI، وقيادات جامعة كازان الزراعية الحكومية، وزيارة التكنوبارك التابع لجامعة كازان الفيدرالية، والاجتماع مع وزير المعلومات والتحول الرقمي بجمهورية تتارستان وقيادات IT Park، وقيادات وزارة التعليم والعلوم بجمهورية تتارستان، والمشاركة في الجلسة العامة لمنتدى كازان الاقتصادي الدولي.

واختتمت الزيارة بلقاء رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية مع الوفد المصري، حيث أكد الوزير العمل على تحويل مخرجات الزيارة إلى مسارات تنفيذية عبر مجموعات عمل مشتركة، بما يدعم التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والتكنولوجيا.

وأشار التقرير إلى أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة شهد انطلاق فعاليات قمة مشروع SEEDS PRIMA Egypt Summit الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، في إطار دعم الشراكة بين البحث العلمي ومجتمع الصناعة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد.

وسلط التقرير الضوء على فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، للإعلان عن استعدادات مصر لاستضافة النسخة الثانية عشرة من دورة الألعاب الإفريقية الجامعية، خلال الفترة من 9 إلى 16 أغسطس المقبل، بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم العالي والاتحاد الرياضي للجامعات، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

وأشار التقرير إلى تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، احتفالية بمناسبة "يوم إفريقيا" في رحاب جامعة القاهرة، وبدأت الاحتفالية بعرض كلمة مسجلة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم تسليط الضوء على تميز العلاقات المصرية – الإفريقية وما تشهده من تطور وزخم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على إنشاء فرع لجامعة القاهرة بدولة إريتريا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس تابع ترشيحات الجامعات لتكوين فريق عمل برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزهيري، الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، ورئيس الجانب المصري في المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجال البحث العلمي والابتكار "برنامج أفق أوروبا Horizon Europe".

وتابع المجلس موقف الجامعات من إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ لضمان تفعيل دورها في تحقيق الأهداف المنوطة بها، بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس.

واستعرض المجلس تقارير الجامعات بشأن مراكز التميز بها، بهدف مشاركتها في التعاون مع مراكز التميز بجامعة هيروشيما باليابان، بما يعود بالنفع على جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وتابع المجلس جهود اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، للاطلاع على تجارب الجامعات في ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP System).

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بشأن دليل المعدات الرياضية التي تم تطويرها وتصنيعها من قبل شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها (شركة مملوكة بالكامل للجامعة)، حيث قامت الشركة بتطوير وتصنيع أجهزة ومعدات رياضية مصممة للحدائق والأماكن المفتوحة، في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تهتم بالجوانب الأكاديمية والصحية والنفسية، وتعزز الصحة واللياقة البدنية لدى الطلاب ومنتسبي الجامعة.

وأحيط المجلس علمًا بالتقرير الربع سنوي لأنشطة جامعة قنا، خلال الفترة من فبراير 2026 وحتى أبريل 2026.

واستمع المجلس إلى تقرير قدمه الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة حول نتائج استبيان أجرته الجامعة حول خريجي جامعة القاهرة وسوق العمل، وشارك فيه 7000 من خريجي الجامعة، وأوضحت نتائجه أن معدل التوظيف الكلي 72% ممن شملتهم الدراسة.

وخلص التقرير إلى ضرورة الاهتمام بالتأهيل والتدريب العملي، وكذلك تحديث البرامج الدراسية، ودعم وحدات الدعم الوظيفي، ووضع مرصد لوظائف المستقبل.