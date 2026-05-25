الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد 3 مواقع إخبارية

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ثلاث شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ضد مواقع "العربي الجديد" و"5 سياسة" و"البيان".

وقالت المجموعة في الشكاوى، أن المواقع الثلاث قامت بنشر أخبار تتضمن معلومات مخالفة للحقيقة وتفتقد لصحة وسلامة المصدر بغية الإساءة إلى الشركة وممثليها، بالإضافة إلى الإضرار بأحد مشروعات الشركة، والتأثير على مبيعاته.

وتم إحالة الشكاوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهم ودراسة ما جاء فيهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يقضي به قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة.