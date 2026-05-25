إجراءات قانونية عاجلة ضد 5 عناصر إجرامية غسلوا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية و شراء الأراضى) .. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (90) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.