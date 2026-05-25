اللحم الضانى.. فوائده للحامل وللرجيم وللرجال

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول اللحمة الضاني مقارنة بالأنواع الأخرى من اللحوم، في عيد الأضحى المبارك، وذلك لتنوع طرق تحضيرها، وفوائدها الغذائية.



وفى هذا التقرير نقدم لكم فوائد اللحمة الضانى وفقا لموقع health line.

ما هو اللحم الضاني

اللحم الضاني هو لحم الخراف و يعتبر نوعا من اللحوم الحمراء، تتميز اللحم الضاني كونها غنية بالبروتين عالي الجودة والعديد من الفيتامينات والمعادن ، يمكن أن يكون لحم الضأن مكونًا ممتازًا لنظام غذائي صحي.

يتكون اللحم الضاني بشكل أساسي من البروتين ولكنه يحتوي أيضًا على كميات متفاوتة من الدهون، كما توفر حصة 100 جرام من لحم الضأن المشوي العناصر الغذائية التالية :

السعرات الحرارية: 258

الماء: 57٪

البروتين: 25.6 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

السكر: 0 جرام

الألياف: 0 جرام

الدهون: 16.5 جرام

-بروتين

مثل أنواع اللحوم الأخرى ، يتكون اللحم الضاني بشكل أساسي من البروتين، محتوى البروتين في لحم الضأن المطبوخ قليل الدهن عادة ما يكون 25-26٪ .

لحم الضأن هو مصدر بروتين عالي الجودة ، حيث يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها جسمك للنمو والصيانة.

لذلك ، قد يكون تناول لحم الضأن أو أنواع اللحوم الأخرى مفيدًا بشكل خاص للاعبي كمال الأجسام والرياضيين المتعافين والأشخاص بعد الجراحة، كما يعزز تناول اللحوم التغذية المثلى كلما احتاجت الأنسجة العضلية إلى البناء أو الإصلاح.

-دهون

يحتوي اللحم الضاني على كميات متفاوتة من الدهون اعتمادًا على الكمية التي تم التخلص منها ، بالإضافة إلى النظام الغذائي للحيوان والعمر والجنس والأعلاف، محتوى الدهون عادة حوالي 17-21٪ .

وهي تتكون أساسًا من الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة بكميات متساوية تقريبًا ولكنها تحتوي أيضًا على كميات صغيرة من الدهون المتعددة غير المشبعة.

وبالتالي ، فإن حصة 100 جرام من لحم الضأن المشوي توفر 6.9 جرام من الدهون المشبعة و 7 جرام من الأحادية غير المشبعة و 1.2 جرام فقط من الدهون المتعددة غير المشبعة .

تحتوي دهن الضأن أو الشحم عادة على مستويات أعلى قليلاً من الدهون المشبعة مقارنة بلحم البقر ولحم الخنزير.

لطالما اعتبرت الدهون المشبعة عامل خطر للإصابة بأمراض القلب ، لكن العديد من الدراسات لم تجد أي ارتباط ، ويحتوي شحم الخروف أيضًا على عائلة من الدهون المتحولة تعرف باسم الدهون المجترة المتحولة، على عكس الدهون المتحولة الموجودة في المنتجات الغذائية المصنعة و يُعتقد أن الدهون المجترة غير المشبعة مفيدة للصحة.

فوائد اللحم الضاني للحامل

فوائد اللحم الضاني للحامل من الأشياء التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص كما يعتقد البعض أنه من الأطعمة المضرة و الغير صحية أيضا، فوائد اللحم الضاني للحامل أنه غني بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي تحتاجها كل سيدة خلال أيام الحمل.

كشف موقعmomjunction، أبرز فوائد اللحم الضاني للحامل فيما يلي...

-كونه مصدرًا جيدًا جدًا للبروتين ، فهو يساهم في زيادة متطلبات البروتين أثناء الحمل، هذا يساعد في نمو وتطور جنينك.

- اللحم الضاني غني جدًا بالحديد الذي يحافظ على مستوى الهيموجلوبين لديك، يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، يمتص الحديد الموجود في لحم الضأن في جسمك بسهولة.

-تساعد الكمية العالية من الزنك الموجودة في اللحوم على تطوير الجهاز المناعي لجنينك ، وتضمن النمو الكلي جنبًا إلى جنب مع انقسام الخلايا.

-يعد لحم الضأن مصدرًا غنيًا بفيتامينB12 الذي يحافظ على صحة الجهاز العصبي ، ويساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ويمنع فقر الدم.

فوائد اللحم الضانى

مصدرًا مهمًا لدهون أوميجا 3، وهي مادة مغذية ترتبط كفايتها في النظام الغذائي بانخفاض خطر الالتهاب وربما مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة دهون أوميجا 3 إلى أوميجا 6 أفضل بكثير في لحم الضأن الذي يتغذى على العشب مقارنة بالنظام الغذائي العادي في الولايات المتحدة.

كما ارتبطت زيادة تناول هذه العناصر الغذائية بانخفاض الالتهاب وانخفاض الدهون في الجسم في بعض الأبحاث، ولكن ليس كلها.

يعد تناول هذه المعادن بشكل صحي عاملاً وقائيًا ضد الإجهاد التأكسدي لأنها عوامل مساعدة في أنظمة الإنزيمات المضادة للأكسدة المهمة.

فوائد اللحمة الضاني للعضلات

لحم الضأن مليء بالبروتينات الحيوية، حيث تحتوي حصة واحدة فقط من لحم الضأن بوزن 3 أونصات على أكثر من 23 جرامًا من البروتين، يفيد البروتين الجسم كثيرًا، كما أنه يساعد جسمك على بناء كتلة العضلات وإصلاحها والحفاظ عليها

فوائد اللحمة الضاني للأعصاب

يقدر مكتب التغذية التابع للمعهد الوطني للصحة أن ما بين 1.5% إلى 15% من الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من نقص فيتامين ب12، وتشير دراسات أخرى، مثل تلك التي نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2000، إلى أن هذا العدد قد يكون أعلى من ذلك، حيث من المحتمل أن يعاني ما يصل إلى 39% من السكان من نقص فيتامين ب12.

يعتبر لحم الضأن مصدرًا رائعًا لفيتامين B12، حيث أن 3 أونصات فقط من لحم الضأن ستوفر نصف الاحتياجات اليومية لمعظم الناس من فيتامين B12.

ولكن هذا ليس كل شيء، فلحم الضأن مليء أيضًا بفيتامينات ب الأساسية الأخرى، بما في ذلك فيتامين ب6 والنياسين (فيتامين ب3) والريبوفلافين (فيتامين ب2) وحمض البانتوثينيك (فيتامين ب5)، يساعد فيتامين ب 12 بالإضافة إلى فيتامينات ب الأخرى أنظمتنا العصبية على العمل كما ينبغي، والتأكد من أن الخلايا العصبية الفعلية في حالة صحية.

فوائد اللحمة الضاني للمناعة

لحم الضأن غني بالزنك المعزز للمناعة، حيث تحتوي 3 أونصات فقط من لحم الضأن على 4.4 ملج من الزنك وهو ما يمثل 30% من القيمة اليومية.

الزنك ضروري للغاية لصحة المناعة المثلى، إلى جانب التئام الجروح، وتخليق الحمض النووي والبروتين، وكذلك النمو والتطور لدى الأطفال.

نسبة الحديد في لحم الغنم

باعتباره لحمًا أحمر، يحتوي لحم الضأن بطبيعته على حديد أكثر بكثير من مصادر البروتين الأخرى مثل الدجاج أو السمك، بالإضافة إلى ذلك، بما أن لحم الغنم مصدر حيواني للحديد، فهو يحتوي على حديد الهيم بدلاً من الحديد غير الهيم الموجود في النباتات.

حديد الهيم هو الشكل الأكثر قابلية للامتصاص من الحديد، لذا فإن تناول اللحوم الحمراء مثل اللحمة الضاني يمكن أن يساعد في تحسين ومنع أعراض نقص الحديد وفقر الدم.

اللحم الضاني والرجيم

يزعم البعض أن اللحم الضاني والرجيم لا يتوافقان معا وان تناول هذا النوع من اللحوم يعمل على زيادة الوزن نظرا لأحتواء اللحم الضاني على نسبة عالية من الدهون، ولكن على الرغم من ذلك أثبتت العديد من الدراسات و الأبحاث الحديثة أن اللحم الضاني والرجيم يتوافقان مع بعضهم.

لكن ينصح بعض العلماء بتناول اللحم الضاني خلال الرجيم أو اتباع حمية غذائية فهو من الأطعمة الصحية و المفيدة بالإضافة إلي ذلك يمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية و فيتامينات.

أكد موقعLambandbeef ، أن تستند خطط تناول البروتينات العالية التالية إلى دراسات علمية أجريت على مجموعة من الرجال والنساء في منتصف العمر.

أظهرت الدراسات أن المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا عالي البروتين ، فقدوا الوزن بنجاح وحسّنوا عوامل الخطر لديهم ، بما في ذلك ضغط الدم وجلوكوز الدم والكوليسترول.