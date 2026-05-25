خبير أمن معلومات: تصدر مصر لأفريقيا في سرعة الإنترنت يعكس طفرة رقمية

أكد المهندس محمد عزام، خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، أن حصول مصر على المركز الأول أفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت خلال أبريل 2026 يعكس نقلة نوعية كبيرة في البنية التحتية الرقمية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يستند إلى مؤشرات منصة “سبيد تست” العالمية التابعة لشركة “أوكلا”.

وأوضح عزام خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن البنية الرقمية في مصر أثبتت كفاءتها وقدرتها على التحمل خلال أزمة جائحة كورونا عام 2020، حين ارتفع الاعتماد على خدمات التعليم والعمل عن بُعد بشكل غير مسبوق، ما كشف عن قوة الشبكات واستيعابها للضغط المتزايد على الاستخدام.

وأضاف أن قطاع الاتصالات شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، من خلال إدخال تقنيات الجيلين الرابع والخامس، إلى جانب التوسع في توصيل شبكات الألياف الضوئية “الفايبر” للمنازل، وهو ما أسهم في رفع سرعات الإنترنت بشكل واضح، خصوصًا في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات استهلاك الإنترنت يرتبط بشكل مباشر بتطور المحتوى الرقمي، مثل الفيديوهات عالية الجودة وخدمات البث المباشر، موضحًا أن زيادة السرعات تؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة الاستخدام نتيجة الاعتماد المتزايد على التطبيقات والمنصات الرقمية في الحياة اليومية.

