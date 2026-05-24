الإنترنت مجانًا.. وزيرة الثقافة: أنشطة صيفية من مطروح للعلمين في قصور الثقافة وخارجها | فيديو

أكدت جيهان زكي وزيرة الثقافة، أنه سيكون هناك انشطة ثقافية جديدة في الساحل الشمالي خلال فترة الصيف.

وقالت جيهان زكي في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ستكون هناك أنشطة صيفية من مطروح للعلمين في قصور الثقافة وخارجها".

وأضافت جيهان زكي :" الإنترنت سيكون مجانا في قصور الثقافة لجذب الأطفال، ولدينا أفكار خاصة بمشروعات الثقافة خلال شهر الصيف".



وأكملت جيهان زكي : "القاهرة تعتبر عاصمة ثقافية وفنية تاريخية ونعمل على إهداء المواطن هدية ثقافية تسهم في ترسيخ الوطنية وتعزيز الهوية ".



ولفتت جيهان زكي: "تجربة شارع الفن تسهم في إظهار العديد من المواهب المصرية في شتى المجالات الثقافية".

