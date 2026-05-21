وزيرة الثقافة و محافظ القاهرة يفتتحان أولى فعاليات مبادرة " شارع الفن "

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، مساء اليوم الخميس، أولى فعاليات مبادرة "شارع الفن" بمنطقة وسط البلد، والتى أطلق مبادرتها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أول الأسبوع الجارى.

شارك فى الفاعليات الدكتور أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، والاعلامى أحمد موسى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تحويل عدد من شوارع وميادين العاصمة إلى مسرح مفتوح يحتضن المبدعين ويقدم الفن الراقى بالمجان للمارة فى وسط المدينة.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تتم بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في أكاديمية الفنون، ومحافظة القاهرة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لدعم التنمية الثقافية المستدامة وتنشيط السياحة الداخلية.

وشهد حفل الانطلاق حضورًا جماهيريًا كبيرًا من المصريين والعرب والأجانب،الذين تفاعلوا مع العروض المتنوعة التى شملت فقرات موسيقية حية، واستعراضات شعبية وتراثية، وفن تحريك العرائس، وصندوق الدنيا، وموسيقى عالمية، وغناء عربى وأجنبى، بالإضافة إلى ورش الرسم والفنون التشكيلية، وصناعة الفخار، المباشرة التى تمت أمام المارة.

وأطلقت محافظة القاهرة وأكاديمية الفنون صفحة لشارع الفن عليها لينك يتيح للموهوبين فرصة للتسجيل وتحديد موعد للمشاركة فى شارع الفن، كما يمكن للمواطنين الذين شاركوا فى الفاعليات التصويت لاختيار أصحاب افضل فقرة فى اليوم.

والفاعليات تجرى فى الشارع أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع وفقًا للجداول التى يتم الاعلان عنها فى صفحة "شارع الفن" .