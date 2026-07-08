قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهداف إيراني لمراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين
كبير المفاوضين الإيرانيين يتهم أمريكا بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم
البحرين: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات إيرانية
أرقام قياسية بعد المونديال| تعرّف على مكافآت منتخب مصر المالية في كأس العالم 2026
هبوط جديد يضرب أسعار السلع .. المكرونة والبيض في صدارة التراجعات اليوم الأربعاء
حار رطب نهارا والحرارة تصل لـ 42.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
ابقوا في أماكن آمنة.. البحرين تطلق صفارات الإنذار وتدعو الجميع التزام الهدوء
العالم ينتفض من أجل مصر.. نجوم وأساطير الكرة يفتحون النار على تحكيم مباراة الأرجنتين ويُشعلون الجدل في المونديال
أحدث لقطات جوية لأعمال مشروع مترو الإسكندرية.. وموعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى
150 مليون جنيه استثمارات.. سوهاج تقترب من تشغيل مصنع تجفيف البصل والثوم بالكوثر
مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة
متى يتحوّل إهمال المُسن إلى جريمة يُعاقب عليها القانون؟ .. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. غداً الفيزياء لطلاب علمي والتاريخ لأدبي

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

 يؤدي طلاب الثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم غداً الخميس الموافق 9 يوليو 2026 ، امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 للشعبة العلمية، وامتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).

امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وقالت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر زمن  امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 الخميس القادم لمدة 3 ساعات ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وبحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يبلغ عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 عدد 46 سؤالا من بينهم سؤالين مقالي ، والباقي اختيار من متعدد

 وتوزع درجات امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 ، بواقع درجة ودرجتين لكل سؤال حسب الوزن النسبي لكل سؤال ، والدرجة الكلية للمادة من 60 درجة 

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورات مثيرة للجدل تزعم صدور تصريحات من مستشار مادة الفيزياء بوزارة التربية والتعليم يتوعد بأصعب امتحان فيزياء في تاريخ الثانوية العامة قائلا : ( وضعت امتحان الفيزياء في نفس مستوى امتحان الكيمياء او اصعب ويحتاج لطالب متفوق)

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة هذه المنشورات المتداولة ، مؤكدة أن مستشار مادة الفيزياء لم يصدر أي تصريحات بشأن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه الخميس القادم

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي منشورات مزيفة تحاول اثارة الجدل قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 

امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026

بحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من المقرر أن يشمل امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026
، عدد 46 سؤالا منها 2 مقالي وباقي الأسئلة اختيار من متعدد .. والدرجة الكلية من 60

امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 ثانوية عامة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

شوبير

تعليق غير متوقع من شوبير بعد توديع المنتخب المونديال

الماتش

ركلة جزاء لـ صلاح| خبير تحكيمي يفتح النار على حكم مباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

ترشيحاتنا

مى عمر

مى عمر تساند منتخب مصر بعد الخروج أمام الأرجنتين: كسبتم احترام الجميع

شريف منير

شريف منير يدعم منتخب مصر بعد الخروج أمام الأرجنتين: «كنتوا رجالة وعملتوا كل اللي عليكوا»

الشامي

تعرف على تفاصيل حفل الشامي في جرش الـ 40

بالصور

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟.. أطباء نفسيون يُفسرّون الأسباب

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة.. هشة وطرية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

في أحدث ظهور لها.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير: سبب غير متوقع وراء حدوث الضعف الجنسي عند بعض الرجال

أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد