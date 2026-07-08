كبير المفاوضين الإيرانيين يتهم أمريكا بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم

قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، إن انتهاكات "التعديلات الإيرانية" في مضيق هرمز، والتهديدات المستمرة بمواصلة الضربات، وإعادة فرض العقوبات على النفط، وشن هجمات على جنوب إيران، واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان تُشكل انتهاكات كبيرة لمذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة.

وكتب رئيس البرلمان الإيراني، في منشور على منصة "إكس"، أن "عصر التنمر والابتزاز انتهى. فهو لا يؤدي إلى أي مكان".

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، غارات استهدفت السفن التجارية وقوارب الصيد في أحد الأرصفة بمدينة بندر عباس جنوب إيران، ما أدى إلى احتراقها وتصاعد أعمدة النيران والدخان منها، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية.