رئيس الوزراء الهولندي: من الضروري أن نظهر لإيران عدم قبول خرقها لوقف إطلاق النار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن رئيس الوزراء الهولندي، أنه من الضروري أن نظهر لـ إيران عدم قبول خرقها لوقف إطلاق النار.

علّق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له على موقع "إكس"، على الضربات الأمريكية التي طالت مناطق متفرقة في إيران، إلى جانب إعادة فرض العقوبات النفطية، والتطورات في مضيق هرمز.

وقال رئيس البرلمان الإيراني "انتهاكات رئيسية لمذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة، انتهاك التعديلات الإيرانية في المضيق، والتهديدات المستمرة بضربات إضافية، وإعادة فرض عقوبات النفط، والهجمات على جنوب إيران، العدوان الصهيوني المستمر على لبنان".

وأضاف قاليباف عبر حسابه بمنصة "إكس" أن "عصر التنمر والابتزاز قد انتهى. إنه لا يؤدي إلى أي مكان. نحن لا نستسلم".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة خاتم الأنبياء المركزية، يوم الأربعاء أن القوات المسلحة الإيرانية سترد ردًا ساحقًا على عدوان الولايات المتحدة والفعل الإرهابي.

وقالت خاتم الأنبياء المركزية، إن إيران لن نسمح في أي ظرف من الظروف بأي تدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته.

وفي سياق متصل رصدت بيانات تتبع الرحلات الجوية أكثر من اثنتي عشرة طائرة عسكرية أمريكية تحلق قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي وخليج عُمان فجر الأربعاء، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن شن غارات على أهداف إيرانية ردًا على الهجمات الأخيرة على سفن الشحن التجارية.