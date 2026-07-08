أول تحديث للذهب اليوم .. الجرام يسجل 4946 جنيهًا مع بداية التعاملات

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات صباح اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، وذلك بعد آخر تراجع سجلته الأسعار خلال تعاملات أمس، وسط ترقب من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر خلال الساعات المقبلة، خاصة مع استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وسعر الأوقية، بينما يواصل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، الحفاظ على مستوياته الحالية.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6594 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6044 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5770 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4946 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3847 جنيهًا.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 205096 جنيهًا.

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 179459 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 46158 جنيهًا.