سعر الذهب فى مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 7-7-2026

تحركت أسعار الذهب الآن في السوق المحلي، بشكل طفيف، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 5850 جنيها مقابل 5840 جنيها بداية تعاملات اليوم بارتفاع 10 جنيهات.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6685 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6630 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5850 جنيه.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5800 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5015 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى4970 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3900 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3865 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46800 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46400 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 207950 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 206170 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.2 جنيه مقابل 48.79 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4158.5 دولار.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.