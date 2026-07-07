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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض جديد للذهب.. عيار 21 يسجل 5840 جنيهاً بالصاغة

الذهب
الذهب
أمل مجدى

انخفض سعر الذهب اليوم في الصاغة حوالي 50 جنيها عن سعر الأمس لمختلف الأعيرة لتكون فرصة جيدة للمستثمرين وراغبي الشراء في اقتناء المعدن الأصفر الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، بعدما انخفض بنحو 50 جنيهًا مقارنة بمستواه في صباح أمس الاثنين، ليهبط من 5900 جنيه إلى 5840 جنيهًا للجرام، في استمرار لتحركات أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع تغيرات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم :

-سعر الذهب عيار 24: 6685 جنيهًا للبيع، و6630 جنيهًا للشراء.

-سعر الذهب عيار 21: 5840 جنيهًا للبيع، و5800 جنيه للشراء.

-سعر الذهب عيار 18: 5015 جنيهًا للبيع، و4970 جنيهًا للشراء.

-سعر الذهب عيار 14: 3900 جنيه للبيع، و3865 جنيهًا للشراء.

-سعر الجنيه الذهب: 46800 جنيه للبيع، و46400 جنيه للشراء.

-سعر أوقية الذهب بالجنيه: 207950 جنيهًا للبيع، و206170 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

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