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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

سجل سعر الذهب عيار 21  اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026  الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، بعدما انخفض بنحو 50 جنيهًا مقارنة بمستواه في صباح أمس الاثنين، ليهبط من 5900 جنيه إلى 5850 جنيهًا للجرام، في استمرار لتحركات أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع تغيرات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب.

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

  • سعر الذهب عيار 24: 6685 جنيهًا للبيع، و6630 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 21: 5850 جنيهًا للبيع، و5800 جنيه للشراء.
  • سعر الذهب عيار 18: 5015 جنيهًا للبيع، و4970 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 14: 3900 جنيه للبيع، و3865 جنيهًا للشراء.
  • سعر الجنيه الذهب: 46800 جنيه للبيع، و46400 جنيه للشراء.
  • سعر أوقية الذهب بالجنيه: 207950 جنيهًا للبيع، و206170 جنيهًا للشراء.

مقارنة أسعار الذهب خلال 24 ساعة

أظهرت المقارنة بين أسعار اليوم وأمس تراجعًا في جميع الأعيرة، وجاءت التغيرات كالتالي:

العيارسعر أمسسعر اليومقيمة التراجع
عيار 246742.86 جنيه6685 جنيهًا57.86 جنيهًا
عيار 215900 جنيه5850 جنيهًا50 جنيهًا
عيار 185057.14 جنيه5015 جنيهًا42.14 جنيهًا
عيار 143933.33 جنيه3900 جنيه33.33 جنيهًا
الجنيه الذهب47200 جنيه46800 جنيه400 جنيه
الأوقية بالجنيه209703 جنيهات207950 جنيهًا1753 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب أمس الاثنين 6 يوليو 2026

الذهب

كانت أسعار الذهب في بداية تعاملات أمس الاثنين قد سجلت:

  • عيار 24: 6742.86 جنيهًا.
  • عيار 21: 5900 جنيه.
  • عيار 18: 5057.14 جنيهًا.
  • عيار 14: 3933.33 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: 47200 جنيه.
  • أوقية الذهب: 209703 جنيهات.

لماذا تراجعت أسعار الذهب؟

أسعار الذهب

جاء انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية نتيجة تأثرها بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المصري، وهو ما انعكس على أسعار مختلف الأعيرة والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم.

ويواصل سوق الذهب المحلي حالة الترقب لأي مستجدات في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار المعدن النفيس، والتي تنعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل مصر.

سعر الذهب أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم مقارنة أسعار الذهب خلال 24 ساعة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 أسعار الذهب أمس الاثنين

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