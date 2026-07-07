انخفاض جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، بعدما انخفض بنحو 50 جنيهًا مقارنة بمستواه في صباح أمس الاثنين، ليهبط من 5900 جنيه إلى 5850 جنيهًا للجرام، في استمرار لتحركات أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع تغيرات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب.

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6685 جنيهًا للبيع، و6630 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 5850 جنيهًا للبيع، و5800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5015 جنيهًا للبيع، و4970 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 3900 جنيه للبيع، و3865 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 46800 جنيه للبيع، و46400 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب بالجنيه: 207950 جنيهًا للبيع، و206170 جنيهًا للشراء.

مقارنة أسعار الذهب خلال 24 ساعة

أظهرت المقارنة بين أسعار اليوم وأمس تراجعًا في جميع الأعيرة، وجاءت التغيرات كالتالي:

العيار سعر أمس سعر اليوم قيمة التراجع عيار 24 6742.86 جنيه 6685 جنيهًا 57.86 جنيهًا عيار 21 5900 جنيه 5850 جنيهًا 50 جنيهًا عيار 18 5057.14 جنيه 5015 جنيهًا 42.14 جنيهًا عيار 14 3933.33 جنيه 3900 جنيه 33.33 جنيهًا الجنيه الذهب 47200 جنيه 46800 جنيه 400 جنيه الأوقية بالجنيه 209703 جنيهات 207950 جنيهًا 1753 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

أسعار الذهب أمس الاثنين 6 يوليو 2026

كانت أسعار الذهب في بداية تعاملات أمس الاثنين قد سجلت:

عيار 24: 6742.86 جنيهًا.

عيار 21: 5900 جنيه.

عيار 18: 5057.14 جنيهًا.

عيار 14: 3933.33 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 47200 جنيه.

أوقية الذهب: 209703 جنيهات.

لماذا تراجعت أسعار الذهب؟

جاء انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية نتيجة تأثرها بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المصري، وهو ما انعكس على أسعار مختلف الأعيرة والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم.

ويواصل سوق الذهب المحلي حالة الترقب لأي مستجدات في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار المعدن النفيس، والتي تنعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل مصر.