تجاوز الـ 5000.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين

انخفض سعر الذهب أمس حوالي 15 جنيه في الجرام واستقر سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5057 جنيه.

سعر الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6742.86 جنيها.

تفاصيل سعر الذهب في تعاملات اليوم الإثنين 6-7-2026 بعد التراجع الأخير للذهب.. إلى أين وصلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم في مصر؟ انخفض 80 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب الآن

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5900.00 جنيه.

ووصل سعر الذهب عيار 18 لنحو 5057.14 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3933.33 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47200 جنيه.

سعر أوقية الذهب

بلغت سعر أوقية الذهب نحو 209703 جنيهات.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.32% ووصل إلى نحو 4176 دولارًا للأونصة.