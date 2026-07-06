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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز الـ 5000.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين

الذهب
الذهب
أمل مجدى

انخفض سعر الذهب أمس حوالي 15 جنيه في الجرام واستقر سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5057 جنيه.

سعر الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6742.86 جنيها.

وسجل  سعر الذهب عيار 21 نحو 5900.00 جنيه.

ووصل سعر الذهب عيار 18 لنحو 5057.14 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3933.33 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47200 جنيه.

سعر أوقية الذهب 

بلغت سعر أوقية الذهب نحو 209703 جنيهات.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.32% ووصل إلى نحو 4176 دولارًا للأونصة.

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