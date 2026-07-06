قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الين الياباني يهبط قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود وسط ترقب تدخل حكومي
لو ناوي تبدأ مشروع.. التموين تدرس إتاحة قروض وحلول تمويلية للمستفيدين من "Carry On"
خلال موسم الأمطار.. مصرع أم وأطفالها الخمسة بانهيار مبنى في الهند
موسكو تتوعد بتصعيد يومي في أوكرانيا وتؤكد تحول العملية العسكرية إلى حرب
ذعر في 3 محافظات بسبب الثعابين.. 3 وفيات و13 إصابة بالشرقية وأفعى بطول 160 سم في الإسماعيلية.. وثعبان داخل عقار بالتجمع| ما القصة؟
مصادر طبية في غزة: 6 شهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
بعد فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث في معسكر منتخب الأرجنتين؟
لامين يامال يقود الهجوم.. التشكيل المتوفع لمنتخب إسبانيا ضد البرتغال
قرار عاجل بتشكيل لجان مركزية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي
بقوة 4.7 ريختر.. هزة أرضية تضرب شمال غرب كوستاريكا
قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو
مد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى15 يوليو ولأولى ابتدائي حتى 31 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الحزن يكوي القلوب.. وفاة طبيب بشري عقب رحيل ابنه في حادث بزفتى

رحيل الاب حزنا على ابنه
رحيل الاب حزنا على ابنه
الغربية أحمد علي

سادت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بقرية السملاوية بمركز زفتي بمحافظة الغربية عقب شيوع نبأ وفاة الدكتور هشام مراد استشاري العظام حزنا علي وفاة ابنه صغير في حادث سير خلال اقل من شهرين نتج عنه رحيله المفاجئ .

رحيل مفاجىء وصادم

من جانبه أكد محمد حسين جار الطبيب الراحل أن حزن العميق وراء رحيله المفاجىء جراء إصابته بورم مفاجىء وتعرضه لأزمه قلبيه مفاجئة أودت بحياته حزنا علي وفاة ابنه الصغير في حادث السير .

رفع كفاءة الخدمات 

في ذات السياق وصف محمود عليوه ابن قرية السملاوية أن الطبيب الراحل صاحب رساله علم كبيرة في مجال جراحات العظام لافتا بقوله "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين كان فعلا سند لكل المرضي وفعلا ونعم الطبيب الإنسان " .

 

تعود أحداث الواقعة حينما رحل الفقيد الدكتور هشام مراد طبيب العظام، توفى جراء  أزمة قلبية مفاجئة حزنا على وفاة ابنه " مازن" والذي توفي في حادث سير.

وشيع أهالي القرية خلال 24 ساعة الأخيرة  جثمان الفقيد في جنازة مهيبة عقب أداء الصلاة بالمسجد الكبير بذات القرية في مشهد جنائزي مهيب ودفن في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن يسود بين اهالي القرية لما يتمتع به الدكتور من سمعة طيبة.

قصة الوداع الاخير 

وكشف أهالى القرية، أن الطبيب الراحل توفى إبنه " مازن" صاحب الـ 10 سنوات، في حادث سير من 25 يوما، ومن وقتها والطبيب داخل في حالة حزن شديدة، وتعرض لوعكة صحية أسفرت عن وفاته.

إقامة صدقات جارية 

الجدير بالذكر أن حالة الحزن والوجيعة تسيطر علي أعضاء نقابة الأطباء بالغربية وزملاء الطبيب الراحل والذين حرصوا علي إقامة الصدقات الجارية وختم القرآن الكريم علي روح زميلهم الذي اتسم بحسن الخلق وعلاقاتها الطيبة طوال فترات حياته .

اخبار محافظة الغربية وفاة طبيب بشري حزنا رحيل ابنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

ترشيحاتنا

هالاند

بعد إقصاء البرازيل.. هالاند: الفوز لحظة استثنائية في تاريخ النرويج

منتخب البرازيل والنرويج

البرازيل والنرويج .. ليلة سقوط السيليساو أمام محاربي الفايكنج بكأس العالم

حازم أحمد، لاعب منتخب مصر للكاراتيه

حازم أحمد لاعب منتخب مصر يقود معسكرين تدريبيين للكاراتيه في أمريكا

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

فيديو

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد