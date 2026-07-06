الحزن يكوي القلوب.. وفاة طبيب بشري عقب رحيل ابنه في حادث بزفتى

سادت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بقرية السملاوية بمركز زفتي بمحافظة الغربية عقب شيوع نبأ وفاة الدكتور هشام مراد استشاري العظام حزنا علي وفاة ابنه صغير في حادث سير خلال اقل من شهرين نتج عنه رحيله المفاجئ .

رحيل مفاجىء وصادم

من جانبه أكد محمد حسين جار الطبيب الراحل أن حزن العميق وراء رحيله المفاجىء جراء إصابته بورم مفاجىء وتعرضه لأزمه قلبيه مفاجئة أودت بحياته حزنا علي وفاة ابنه الصغير في حادث السير .

رفع كفاءة الخدمات

في ذات السياق وصف محمود عليوه ابن قرية السملاوية أن الطبيب الراحل صاحب رساله علم كبيرة في مجال جراحات العظام لافتا بقوله "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين كان فعلا سند لكل المرضي وفعلا ونعم الطبيب الإنسان " .

تعود أحداث الواقعة حينما رحل الفقيد الدكتور هشام مراد طبيب العظام، توفى جراء أزمة قلبية مفاجئة حزنا على وفاة ابنه " مازن" والذي توفي في حادث سير.

وشيع أهالي القرية خلال 24 ساعة الأخيرة جثمان الفقيد في جنازة مهيبة عقب أداء الصلاة بالمسجد الكبير بذات القرية في مشهد جنائزي مهيب ودفن في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن يسود بين اهالي القرية لما يتمتع به الدكتور من سمعة طيبة.

قصة الوداع الاخير

وكشف أهالى القرية، أن الطبيب الراحل توفى إبنه " مازن" صاحب الـ 10 سنوات، في حادث سير من 25 يوما، ومن وقتها والطبيب داخل في حالة حزن شديدة، وتعرض لوعكة صحية أسفرت عن وفاته.

إقامة صدقات جارية

الجدير بالذكر أن حالة الحزن والوجيعة تسيطر علي أعضاء نقابة الأطباء بالغربية وزملاء الطبيب الراحل والذين حرصوا علي إقامة الصدقات الجارية وختم القرآن الكريم علي روح زميلهم الذي اتسم بحسن الخلق وعلاقاتها الطيبة طوال فترات حياته .