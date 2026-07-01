بشرى طال انتظارها لأهالي طنطا.. محافظ الغربية يعتمد المخطط التفصيلي

اعتمد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المخطط التفصيلي لمدينة طنطا، وذلك بموجب القرار رقم (397) بتاريخ 30/6/2026، في خطوة تُعد من أهم الملفات التي ينتظرها المواطنون، لما لها من تأثير مباشر على تيسير إجراءات البناء واستصدار التراخيص، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستكمال منظومة التخطيط العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن اعتماد المخطط التفصيلي يُعد المرجعية الرسمية لتنظيم أعمال البناء داخل المدينة، ويتيح للمواطنين استخراج تراخيص البناء بصورة قانونية ومنظمة، كما يحدد استعمالات الأراضي ومواقع الخدمات والمرافق، بما يحقق الانضباط العمراني، ويمنع البناء العشوائي، ويحافظ على الرقعة الزراعية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في اعتماد المخططات التفصيلية بمختلف المدن والقرى، باعتبارها أحد أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، لما لها من دور في تيسير إجراءات التراخيص، ودعم خطط التنمية، وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة لأهالي الغربية.

رفع كفاءة الخدمات

ويتضمن القرار اعتماد المخطط التفصيلي لعدد من المناطق والأحواض بحيي أول وثان طنطا، حيث يشمل في حي أول طنطا: منطقة البوريفاج، ومنطقة الجانبية - منطقة القلب، وحوض بليقة 27، وحوض العلو رقم 15، وحوض بكنسة نمرة 25 قسم أول، وحوض ديسة نمرة 18، وحوض الجزيرة القبلي نمرة 60-57، وحوض الحصة البحرية 56، وحوض مسعودة، وحوض الحكامية البحري، وحوض الشياخة نمرة 59، وحوض الحكامية بحري 1، وحوض الجزيرة الكبيرة 8، والجزيرة الجوانية.

كما يشمل في حي ثان طنطا: حوض عز العرب، وحوض البحيرة القبلية رقم 45 (كارفور)، وحوض الحكامية البحري، وحوض الجزيرة الجوانية 9، وحوض الجزيرة الكبيرة، ومنطقة القرشي - منطقة الجانبية - منطقة القلب، وحوض الأمير، وحوض الساحل القبلي رقم 3، وحوض الريح الطويل، وحوض البحيرة الفوقانية، وحوض الحاجب نمرة 23، وحوض البغدة نمرة 24، وحوض الحكامية القبلي نمرة 3، وحوض الحصة، وحوض الساحل القبلي نمرة 3.