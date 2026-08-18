5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الضغط على منظومة تبريد السيارة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى مياه الردياتير بصورة ملحوظة.

ويعد نقص سائل التبريد من المشكلات التي يجب عدم تجاهلها، لأنه قد يتسبب في ارتفاع حرارة المحرك وتعرض بعض مكوناته لأضرار كبيرة.

وينصح خبراء السيارات بفحص مستوى سائل التبريد بصورة دورية، خصوصا قبل ‏السفر وفي الأجواء الحارة، مع ضرورة عدم فتح غطاء الردياتير والمحرك ساخن، ‏لتجنب التعرض لإصابات نتيجة خروج سائل التبريد المضغوط، كما يجب استخدام ‏سائل التبريد الموصى به من الشركة المصنعة، وعدم الاعتماد على المياه العادية ‏بصورة مستمرة.‏

وفيما يلي أبرز 5 أسباب وراء نقص مياه الردياتير خلال فصل الصيف.

1- تسريب مياه التبريد

يأتي تسريب سائل التبريد في مقدمة أسباب انخفاض مستوى المياه، وقد يحدث نتيجة تلف أحد الخراطيم أو تشقق الردياتير أو وجود مشكلة في الوصلات، ويمكن اكتشافه من خلال ملاحظة بقع سائل أسفل السيارة أو انخفاض المياه بشكل متكرر دون سبب واضح.

2- تلف غطاء الردياتير

يؤدي غطاء الردياتير دور مهم في الحفاظ على ضغط منظومة التبريد، وعند تلفه قد يتسرب سائل التبريد أو يتبخر جزء منه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض مستواه تدريجيا.

3- ارتفاع حرارة المحرك

عند وجود خلل في دورة التبريد، مثل ضعف مروحة التبريد أو انسداد الردياتير، ترتفع درجة حرارة المحرك، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان جزء من سائل التبريد بسبب ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة داخل المنظومة.

4- تلف طرمبة المياه

تعمل طرمبة المياه على تدوير سائل التبريد بين المحرك والردياتير، وفي حالة وجود تلف بها أو تسريب من مكانها، قد ينخفض مستوى السائل، كما تتراجع كفاءة دورة التبريد، ما يزيد احتمالات ارتفاع حرارة المحرك.

5- مشاكل جوان وش السلندر

في بعض الحالات، يكون نقص المياه المستمر مؤشر على مشكلة أكثر خطورة، مثل تلف جوان وش السلندر، حيث يمكن أن يتسرب سائل التبريد إلى داخل المحرك أو غرف الاحتراق، وقد يصاحب ذلك ظهور دخان أبيض من العادم أو تغير لون زيت المحرك.