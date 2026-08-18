بنتلي تطرح أول سيارة كهربائية بتقنية غير مسبوقة

أماطت شركة “بنتلي” اللثام عن تفاصيل جديدة تخص مقصورة سيارتها الكهربائية الأولى المرتقبة “توركال”، كاشفة عن استخدام نسيج مكون بنسبة 100% من صوف "الميرينو" في الفرش الداخلي، ليكون هذا التطبيق الأول من نوعه لخامة الصوف النقي في صناعة السيارات عالميًا.

ابتكار صوف الميرينو بالتعاون مع فوكس براذرز

تعاونت بنتلي مع شركة “فوكس براذرز” البريطانية العريقة المتخصصة في حياكة الأقمشة الصوفية منذ القرن 18، لتطوير نسيج صوفي يتميز بمتانة عالية تلبي المعايير المطلوبة داخل مقصورات السيارات، مع التغلب على عقبة عدم تحمل الصوف الكلاسيكي للاحتكاك والتآكل اليومي.

ويعد النسيج الجديد أول قماش صوفي مخصص للسيارات يحصل على الاعتماد الكامل بنسبة 100% وفق "المعيار المسئول للصوف" (RWS)، وقدمت الشركة 6 أنماط لونية مخصصة تتناغم مع درجات الصوف الجديدة إلى جانب خيارات الجلد والخشب التقليدية.

قشرة خشب أومبري واللمسات المعدنية

تتيح بنتلي في سيارتها الكهربائية خيار قشرة خشبية جديدة تُدعى "أومبري" (Ombre Veneer)، وتعتمد على تجميع ما يصل إلى 1000 طبقة من بقايا خشب الجوز المستدام والورق المكرر بأسلوب ضغط متطور لإنتاج ألواح بسُمك يقل عن 1 ملم.

وتتميز هذه القشرة بتدرج يتنقل بين 4 ظلال من اللون الأسود وحتى لون خشب الجوز الطبيعي.

كما أتاحت الشركة تطعيمات ألمنيوم مستوحاة من التراث الرياضي للعلامة باسم "Sunburst Aluminium" الموفرة عبر قسم التخصيص Mulliner.