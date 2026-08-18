حريق جيب جلادياتور يقود الشركة إلى المحكمة

رفض أحد القضاة طلب شركة "فيات كرايسلر" (Stellantis / FCA) بإحالة دعوى قضائية تتعلق بانتشار مخاطر الحريق في شاحنات "جيب جلاديتور" إلى التحكيم الإجباري، مفسحًا المجال أمام مواصلة إجراءات المحاكمة رسميًا.

وترتبط الدعوى المقامة بحادث نشوب حريق في طراز جلاديتور موديل 2022 خلال عام 2024، مع إشارة المدعين إلى تسجيل 10 حوادث حريق على الأقل جراء هذا الخلل الفني.

خلل المضخة الهيدروليكية ومخاطر الارتفاع الحراري

يرتبط الخلل الفني بنظام توصيلات مضخة التوجيه الهيدروليكية الكهربائية (EHPSP) في طرازي جيب جلاديتور ورانجلر؛ حيث تؤدي المقاومة الكهربائية العالية في الوصلات إلى ارتفاع شديد في حرارة المكونات القابلة للاشتعال واشتعال النيران داخل حجر المحرك.

وتتضاعف مخاطر هذا الخلل إثر إمكانية حدوث الاستجابة الحرارية واشتعال المركبة حتى أثناء توقفها عن العمل وإيقاف المحرك كليًا.

استدعاء شاسع ومواصفات الطرازات المتأثرة

أصدرت الشركة استدعاءً رسميًا في شهر يونيو 2026 شمل أكثر من 1 مليون مركبة من طرازي جلاديتور ورانجلر المصنعة بين عامي 2021 و2025 في الأسواق العالمية.

وطالبت الهيئة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) ملاك المركبات المتأثرة بركن سياراتهم في أماكن مكشوفة بعيدًا عن المباني والسيارات الأخرى لحين استكمال عمليات الصيانة مجانًا لدى الموزعين المعتمدين.