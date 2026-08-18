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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تحل أكثر عيوب الفتيس الأوتوماتيكي إزعاجًا

سيارات تويوتا GR
سيارات تويوتا GR
عزة عاطف

سجلت شركة "تويوتا" براءة اختراع جديدة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، تهدف إلى حل مشكلة بطء الاستجابة في نواقل الحركة الأوتوماتيكية المزودة بمقابض تبديل خلف عجلة القيادة (Paddle Shifters)، لا سيما في طرازات الأداء العالي مثل “GR Corolla” ."GR86" و"GR Supra".

آلية عمل النظام وحفظ أوامر التبديل

تعتمد التقنية الجديدة على وحدة تحكم برمجية تقوم بـ "تخزين" طلبات التبديل إلى السرعات الأدنى التي يطلبها السائق وتكون غير ممكنة لحظيًّا بسبب ارتفاع دوران المحرك (RPM). 

وبدلاً من تجاهل النظام للطلب بالكامل كما يحدث في النواقل الأوتوماتيكية التقليدية لحماية المحرك من التلف، يقوم نظام تويوتا بحفظ الأمر وتنفيذه تلقائيًّا في الأجزاء من الثانية التي ينخفض فيها دوران المحرك إلى المستوى الآمن دون الحاجة إلى ضغط السائق على المقابض مرة أخرى.

تعديل حدود الدوران والديناميكية الرياضية

تتيح براءة الاختراع تقليل هامش الأمان الثابت لدوران المحرك أثناء الكبح الشديد؛ فعند الضغط القوي على الفرامل، يخفض النظام نطاق الأمان من 1000 دورة في الدقيقة إلى 500 دورة أو أقل، مع إمكانية السماح بالتبديل عند حدود حمراء أعلى اعتمادًا على التباطؤ السريع للسيارة. 

كما يمنع النظام التبديل التلقائي إلى السرعات الأعلى عند رفع القدم مؤقتًا عن دواسة الوقود أثناء المنعطفات، مما يمنح السائق تحكمًا يماثل نواقل الحركة اليدوية أو المزدوجة القابض.

التوازن بين الأداء وحماية المكونات

تسعى تويوتا من خلال هذه البرمجيات المطبقة على ناقل الحركة الأوتوماتيكي المباشر (Direct Automatic Transmission) إلى تقديم تجربة قيادة رياضية تفاعلية لملاك سيارات GR، مع الحفاظ على حماية المحرك وناقل الحركة من الأضرار الناجمة عن التبديل الخاطئ للسرعات.

ناقل حركة تويوتا براءة اختراع تويوتا تويوتا 2026 سيارات تويوتا GR

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