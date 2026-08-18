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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
عزة عاطف

كشفت شركة (BYD) عن بدء التوسع الميداني لشبكة شواحنها فائقة السرعة "Flash Charging" في المملكة المتحدة، محققة قفزة في خفض أوقات شحن السيارات الكهربائية والهجينة المجهزة بالبطاريات الحديثة. 

وتعتزم الشركة تركيب 300 محطة شحن خلال 12 شهرًا القادمة عبر شبكة موزعيها ومحطات الخدمة على الطرق السريعة.

سرعات شحن قياسية ومنظومة طاقة مدعومة بالبطاريات

تعتمد شواحن "Flash" على قدرة تدفق طاقة تصل إلى 1500 كيلوواط عند استخدام منفذ واحد، وإلى 1000 كيلوواط لكل منفذ عند شحن 2 من المركبات في وقت واحد. 

وتتيح هذه التقنية زيادة نسبة الشحن من 10% إلى 70% خلال 5 دقائق فقط، والوصول إلى 97% خلال 9 دقائق، فيما تحتاج العملية إلى 12 دقيقة فقط في درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى -30 درجة مئوية.

وترتكز السرعة فائقة الأداء على دمج بطاريتي تخزين محلية داخل كل محطة شحن بسعة 185 كيلوواط/ساعة لكل منهما (بإجمالي 370 كيلوواط/ساعة). 

وتتولى البطاريات تخزين الطاقة تدريجيًا من الشبكة الكهربائية بمعدلات تدفق تتراوح بين 100 و560 كيلوواط، مما يخفف الضغط المباشر على شبكة الكهرباء العامة ويقلل تكاليف التشغيل.

الطرازات المدعومة والمقارنة بالمنافسين

يُعد طراز "دنزا Z9 GT" (Denza Z9 GT) الفاخر التابع لمجموعة بي واي دي أول طراز يدعم قدرة الشحن الكاملة البالغة 1500 كيلوواط في المملكة المتحدة، والمزود ببطارية "Blade 2.0" الحديثة. 

وتدعم الطرازات الهجينة القابلة للشحن مثل "D9 MPV" تقنيات الشحن السريع.

وتعمل شواحن تسلا الفائقة من الجيلين 3 و4 بقدرة تصل إلى 250 كيلوواط، حيث يحتاج طراز "Model 3" إلى نحو 25 حتى 30 دقيقة للشحن من 10% إلى 80%، مما يجعل شواحن بي واي دي أسرع بمقدار 3 أضعاف مقارنة بالشبكات المنافسة.

شواحن BYD 
دنزا Z9 GT شحن السيارات الكهربائية شواحن بي واي دي بطارية Blade 20 شواحن Flash السريعة

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