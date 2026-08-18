تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية، ما أدى إلى إصابتها وتضررها، في حادث جديد يسلط الضوء على استمرار المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية في جنوب البحر الأحمر.

وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغًا عن واقعة بحرية قبالة سواحل المخا، مشيرة إلى أن التقارير الأولية أفادت بتعرض سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر للإصابة بمقذوف مجهول. وأضافت أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد طبيعة الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

وتأتي الواقعة في منطقة تعد من أهم ممرات الملاحة الدولية، إذ يقع ميناء المخا بالقرب من مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويشهد منذ سنوات حوادث أمنية متكررة استهدفت سفنًا تجارية على خلفية الصراع في اليمن والتوترات الإقليمية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أبلغت، في حادث سابق قبالة المخا، عن إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول وسقوط ضحايا، فيما أفادت مصادر يمنية بأن السفينة «تهامة» تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في مضيق باب المندب.

وتعكس هذه الحوادث استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في الممرات البحرية المحيطة باليمن، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية أمام شركات الشحن والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.

وتواصل الجهات البحرية الدولية متابعة التطورات وإصدار التحذيرات للسفن العاملة في المنطقة، مع الدعوة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط أو تحركات مشبوهة.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن تفاصيل نهائية بشأن هوية الجهة التي نفذت الهجوم أو طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة، فيما تستمر التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة.

