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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب والرياضة تنتهي من تطوير ورفع كفاءة ملعب مركز البطل أحمد الجندي بالغربية

الملعب
الملعب
ياسمين تيسير

انتهت وزارة الشباب والرياضة من أعمال تطوير ورفع كفاءة ملعب مركز البطل أحمد الجندي بمشال بمحافظة الغربية، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالبنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تتيح للشباب والنشء ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية .

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة الملعب وتجهيزه بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الرياضية المقدمة لأعضاء المركز ورواده، وتعزيز قدرته على استضافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، بما يتوافق مع توجه الوزارة نحو تطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية ورياضية متكاملة.

وجاءت أعمال التطوير بالتنسيق مع شركة المدن ومركز الاستشارات، وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن رفع كفاءة المنشأة وتحقيق أقصى استفادة منها لخدمة أبناء المنطقة.

ويحمل مركز الشباب اسم البطل الأولمبي أحمد الجندي، صاحب ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024، بعدما توج بالميدالية الذهبية محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا وأولمبيًا برصيد 1555 نقطة، في إنجاز تاريخي للرياضة المصرية.

وتأتي أعمال التطوير في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لرفع كفاءة المنشآت الرياضية والشبابية بمختلف المحافظات، والتوسع في إتاحة الملاعب والمنشآت أمام النشء الشباب، بما يسهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، ونشر الممارسة الرياضية، وتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري.

ملعب وزارة الرياضة الشباب

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