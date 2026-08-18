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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: غارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي

السعودية
السعودية
القسم الخارجي

أدانت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بأشد العبارات الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، معتبرةً أن الهجوم يمثل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسيادة سوريا». 

وجاء الموقف السعودي في بيان لوزارة الخارجية، بالتزامن مع تصاعد التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

وأكدت الرياض رفضها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مجددةً موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشددةً على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويأتي البيان السعودي في إطار مواقف متكررة للمملكة ترفض الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتدعو إلى تجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وكانت مصادر سورية قد أفادت بأن الطيران الإسرائيلي شن، فجر الثلاثاء، ثماني غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي. ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري أن الغارات أدت إلى أضرار مادية في بنية المطار، من دون تسجيل إصابات، فيما لم تتضح بصورة مستقلة جميع تفاصيل الهجوم وملابساته.

ويأتي الاستهداف في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة حساسة أمنيًا وسياسيًا، وسط مساعٍ لإعادة تثبيت الاستقرار ومنع اتساع نطاق المواجهات الإقليمية. وترى الرياض أن استمرار الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يفاقم التوتر ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

كما تزامن الموقف السعودي مع إدانات إقليمية أخرى للهجوم. فقد اعتبرت سوريا الغارات عدوانًا وانتهاكًا لسيادتها، فيما دعت تركيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا لوقف ما وصفته بتصاعد العدوان الإسرائيلي على سوريا.

أعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، عن قلقه من الغارات، واعتبرها «تصعيدًا غير ضروري».

وتؤكد المواقف المتتالية أن الضربات الإسرائيلية في سوريا باتت موضع اعتراض عربي وإقليمي متزايد، وسط دعوات إلى احترام سيادة الدولة السورية والقانون الدولي، وتجنب خطوات قد تدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

الاحتلال ادلب الأراضي السورية المملكة العربية السعودية إسرائيل

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