قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور
4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية والموت المفاجئ.. جمال شعبان يوضح
الشيباني: المواد النووية ستظل في عهدة سوريا تحت إشراف الوكالة الدولية
محمد منير يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على صحته.. ومصادر تكشف تفاصيل حالته | خاص
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحرك ضد أي تهديد في غزة
وفاة سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 84 عاما
رسمياً .. برشلونة يضم رودري
ترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران
التعليم تعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحسم ملف كثافات الفصول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الحصار البحري على إيران قوي وفعّال.. ومضيق هرمز مفتوح

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، استمرار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، واصفًا إياه بأنه «قوي وفعّال»، في وقت تشهد فيه الأزمة بين واشنطن وطهران تصعيدًا جديدًا بعد تعثر المساعي الدبلوماسية وانتهاء مهلة التفاهم المؤقت بين الجانبين.

وقال ترامب إنه لا توجد حاليًا مفاوضات مع إيران، كما لا توجد محادثات مقررة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحصار البحري الأمريكي مستمر. وأضاف أن مضيق هرمز «مفتوح ويعمل بشكل طبيعي»، مشيرًا إلى إزالة الألغام البحرية من الممر الحيوي.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتباين فيه الرواية الأمريكية والإيرانية بشأن وضع مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا. 

ففي حين تؤكد واشنطن أن المضيق مفتوح أمام الملاحة، تقول طهران إن الممر سيظل مغلقًا إلى حين تنفيذ الولايات المتحدة شروطًا مرتبطة بالتفاهم المؤقت بين البلدين، من بينها إنهاء العقوبات والإجراءات العسكرية.

ويأتي ذلك بعد انتهاء مهلة الستين يومًا التي حددها تفاهم سابق بين واشنطن وطهران بهدف التوصل إلى اتفاق أوسع وإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة. ولم ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما أعلنت إيران أنها ستنتقل إلى موقف عسكري «هجومي بالكامل» مع تعثر المسار التفاوضي.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت في وقت سابق قدرتها على مواصلة الحصار البحري على إيران لفترة غير محددة، فيما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن القوات الأميركية تمتلك القدرة على الحفاظ على وجود بحري في المنطقة لتنفيذ الحصار، الذي تسبب، وفق واشنطن، في أضرار اقتصادية كبيرة لإيران.

وتعكس تصريحات ترامب استمرار الضغوط الأميركية على طهران، وسط مخاوف من انعكاس التوتر على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، خصوصًا أن مضيق هرمز يعد ممرًا استراتيجيًا لتجارة النفط والغاز.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الحصار البحري واشنطن طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

النجمة يسرا

السفر يمنع يسرا من حضور العرض الخاص لفيلمها الست لما

صبا مبارك

بفستان جرئ .. صبا مبارك تثير الجدل في أحدث ظهور

العرض المسرحي الكرفانة

الكرفانة: حكايات وأصداء .. قافلة من القصص تحمل شباب لبنان وذكرياتهم وحنينهم إلى الشوارع

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد