الاحتلال الإسرائيلي يثبت بوابة حديدية في عين عرب ويقصف أطراف حولا وينفذ تفجيرين في عيناثا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركاتها في المناطق الحدودية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، حيث تعمل قوة اسرائيلية على تثبيت بوابة حديدية عند أحد الممرات في وسط بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون، التي ما تزال خالية من السكان وتقع تحت الاحتلال.

وفي قضاء بنت جبيل، نفذ الاحتلال الإسرائيلي، تفجيرات في بلدة عيناثا، وسط أجواء من التوتر في المنطقة.

كما طال قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الغربية لبلدة حولا في قضاء مرجعيون، في ظل استمرار الاعتداءات والتحركات العسكرية الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى الجنوبية.

وتشهد المناطق الحدودية تصعيداً ميدانياً متواصلاً، مع استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية التي تطال مناطق عدة في جنوب لبنان.