السجن 7 سنوات لفني بمصنع أسيوط للأسمدة تعدى على شخص بـ«كوريك»

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بمعاقبة فني بمصنع أسيوط للأسمدة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على شخص باستخدام «كوريك» خاص بمركبة توك توك، على خلفية خلاف نشب بينهما بسبب أولوية المرور بمنطقة الوليدية، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة، وبحضور أحمد النقراشي، وكيل النائب العام، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

مشاجرة بسبب أولوية المرور في الوليدية

تعود وقائع القضية رقم 11786 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود بلاغ إلى قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة الوليدية ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ النقيب محمد فوزي محفوظ، معاون وحدة مباحث قسم ثان أسيوط، وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين المتهم «محمد. ف. م»، 55 عامًا، فني بمصنع أسيوط للأسمدة، أثناء قيادته مركبة «توك توك»، والمجني عليه «حسن. إ. أ»، أثناء قيادته دراجة نارية «موتوسيكل»، بسبب أولوية المرور.

«كوريك» التوك توك ينهي حياة المجني عليه

وكشفت تحريات النقيب محمد حسين عبد المؤمن، معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، عن قيام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه مستخدمًا «كوريك» خاصًا بالتوك توك، حيث أصابه في منطقة الرأس، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط حكمها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.