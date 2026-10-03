أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بخلية أكتوبر الإرهابية.. غدا

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بخلية أكتوبر الإرهابية في القضية رقم 6246 لسنة 2026 جنايات أول أكتوبر، المقيدة برقم 8827 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.