قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور
4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية والموت المفاجئ.. جمال شعبان يوضح
الشيباني: المواد النووية ستظل في عهدة سوريا تحت إشراف الوكالة الدولية
محمد منير يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على صحته.. ومصادر تكشف تفاصيل حالته | خاص
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحرك ضد أي تهديد في غزة
وفاة سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 84 عاما
رسمياً .. برشلونة يضم رودري
ترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران
التعليم تعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحسم ملف كثافات الفصول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة المنافسة البريطانية تحذر من تأخر محطات الوقود في خفض الأسعار

محطات الوقود
محطات الوقود
أ ش أ

قالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، إن بعض محطات الوقود ما تزال تتأخر في تمرير التغيرات التي تطرأ على أسعار الجملة، مشيرة إلى إرسال أكثر من 1,000 خطاب تحذيري إلى تجار التجزئة الذين لم يقدموا أسعارهم إلى خدمة «فايندر الوقود».

وأبدت الهيئة، في أحدث تحديث ربع سنوي لها بشأن سوق الوقود، مخاوفها من «استراتيجيات التسعير السلبي» التي تستخدمها غالبية شركات بيع الوقود بالتجزئة، وقالت إن هذه الممارسات تساعد على إبقاء هوامش الأرباح مرتفعة، في وقت يواجه فيه السائقون ضغوطًا متزايدة على تكاليفهم بسبب الحرب مع إيران.

ووجدت الهيئة أن بعض تجار التجزئة لم يمرروا فورًا إلى السائقين الانخفاضات التي طرأت على أسعار الديزل بالجملة بين مايو ويونيو، وهو ما كان من الممكن أن يعزز المنافسة في السوق، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنه رغم انخفاض التكاليف الإجمالية في محطات الوقود خلال يونيو، ظلت الأسعار أعلى بشكل ملحوظ من مستويات ما قبل الصراع في الشرق الأوسط، بينما كانت هوامش أرباح تجار التجزئة عند مستويات مرتفعة تاريخيًا مماثلة لمستويات عام 2025 أو أعلى منها.

ولم تجد الهيئة أي أدلة على تحقيق تجار الوقود أرباحًا استثنائية من تداعيات الحرب في إيران، كما قالت الهيئة إنها أرسلت 1,166 خطابًا إلى تجار التجزئة، إلى جانب 53 إشعار امتثال، منذ أبريل، بسبب عدم التسجيل في برنامج «فايندر الوقود» الحكومي لمقارنة الأسعار.

وأوضحت أن نحو 97% من محطات الوقود مسجلة في البرنامج، وتمثل نحو 99% من إجمالي الوقود المباع في المملكة المتحدة، مضيفة أنها لم تضطر حتى الآن إلى فرض أي غرامات، مضيفة أنها ستجري مراجعة أكثر تفصيلًا لسوق وقود الطرق في الخريف، للتأكد من أن العملاء يدفعون أسعارًا عادلة للوقود في أنحاء المملكة المتحدة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق، سارة كارديل: «نعلم أن الأسعار في محطات الوقود تفرض ضغوطًا حقيقية على ميزانيات السائقين، وتؤدي عمليات المراقبة التي نجريها دورًا مهمًا في منح السائقين الثقة بأن تجار التجزئة لا يستغلون الصراع في الشرق الأوسط».

وأضافت: «سنواصل مراقبة الأسعار وهوامش الأرباح عن كثب، ونتوقع تمرير أي انخفاضات في أسعار الجملة إلى السائقين بسرعة وبشكل كامل»، وتابعت: «في غضون ذلك، يمكن لخدمة فايندَر الوقود مساعدة السائقين على توفير المال عند التزود بالوقود».

وقالت جمعية السيارات إن تحديث الهيئة «يسلط مرة أخرى الضوء على بعض الإخفاقات في عدم فرض أسعار عادلة للبنزين والديزل، على حساب السائقين العاديين»، وقال رئيس جمعية السيارات، إدموند كينج: «من الواضح أن بعض تجار الوقود مستعدون لتمرير انخفاض التكاليف بسرعة ومساعدة عملائهم».

وأضاف: «لكن عددًا أكبر بكثير منهم، بما في ذلك أعداد كبيرة من متاجر التجزئة الكبرى، لا يفعلون ذلك»، وأشاد كينج بنظام «فايندَر الوقود»، واصفًا إياه بأنه «خطوة أولى في تمكين السائقين من التصدي لأسعار البنزين والديزل المرتفعة بعناد».

وجرى إنشاء خدمة «فايندر الوقود» بناءً على توصية من هيئة المنافسة والأسواق في يوليو 2023، بعدما خلصت الهيئة إلى أن المنافسة بين تجار التجزئة تراجعت منذ عام 2019، وأن السائقين دفعوا نحو 1 مليار جنيه إسترليني إضافية مقابل الوقود في متاجر التجزئة الكبرى خلال العام السابق، بسبب ارتفاع هوامش الأرباح.

هيئة المنافسة الأسواق البريطانية محطات الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد