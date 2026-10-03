حبس المتهمين بسرقة متعلقات المواطنين في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بسرقة متعلقات المواطنين بشبرا الخيمة مستخدمين مركبة توك توك.



وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمطاردة قائد مركبة "توك توك" لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقليوبية وقيامه بدفعهما مما أدى لسقوطهما أرضاً.

ضبط المتهمين



وبالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى وحال قيام قوة أمنية بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، تلاحظ لهم قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وحال لواذه بالفرار قام فردى شرطة من القوة يستقلان دراجة نارية بملاحقته لمحاولة ضبطه فقام بدفعهما مما أدى إلى سقوطهما أرضاً.



أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عاطل "له معلومات جنائية")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه).



وتم التحفظ على المركبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.