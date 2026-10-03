القبض على المتهم بإطلاق نار على منزل والده بأسيوط

كشفت الأجهزة الامنية ، ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بإطلاق أعيرة نارية على منزل والده وتهديد أسرته بأسيوط.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 / سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة البدارى من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من نجلها (عاطل ، مقيم بدائرة المركز) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها لرفضه زواج شقيقته من أحد الأشخاص.

كما تبلغ لمركز شرطة أبو تيج من (مالك محل – مقيم بدائرة المركز) بقيام المشكو فى حقه بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزله لخلافات النسب بينه وبين أقارب المشكو فى حقه.





أمكن ضبط المشكو فى حقه، وتم بإرشاده ضبط (السلاح النارى المستخدم فى التعدى ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.